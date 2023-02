Grippe aviaire en Alsace : la filière avicole en alerte après la détection de plusieurs cas

Abattre les animaux par centaines, et devoir fermer temporairement les élevages : c'est ce que veulent éviter à tout prix les acteurs de la filière avicole en Alsace. Après la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin fin janvier et début février, les autorités sont sur le qui-vive. Depuis le 16 février, tout le Bas Rhin est en zone de vigilance renforcée.

ⓘ Publicité

Plus de travail et plus de coûts

Cette zone, établie dans un rayon de vingt kilomètres autour du lieu de la découverte d'un cas de grippe aviaire, inclut aussi la moitié du Haut-Rhin, dont Scherbach le Haut (Haut-Rhin), où est installé José Pfiegler. "On est un peu inquiets", glisse l'éleveur de volaille bio. "On est déjà très vigilant depuis le début de l'épidémie, mais depuis la découverte d'un cas de grippe aviaire près de Mulhouse, on l'est encore plus. On se change à la sortie de chaque bâtiment, et personne d'extérieur ne circule sur l'exploitation". Les autorités recommandent également aux transporteurs de volaille de désinfecter leurs camions à l'entrée et à la sortie de chaque exploitation. Depuis le mois de novembre, tous les oiseaux doivent être confinés en France.

Ces restrictions entraînent donc une surcharge de travail, mais aussi des coûts supplémentaires. "Quand elles sont dehors, les volailles mangent ce qu'elles trouvent. Puisqu'elles restent à l'intérieur, il faut les nourrir entièrement avec de l'aliment, et elles mangent plus parce qu'elles s'ennuient", remarque l'éleveur.

Eviter la transmission aux élevages

José Pfiegler est aussi confronté aux interrogations de ses clients sur le marché. "Il faut leur expliquer pourquoi les volailles ne sont plus en plein air. Certains sont aussi inquiets, ne savent pas forcément ce qu'est cette maladie. Ils demandent parfois si elle peut se transmettre à l'homme".

Aucun risque, les humains ne peuvent pas être contaminés directement. Mais la maladie est mortelle dans 70% des cas chez les oiseaux. Si un cas est détecté dans une exploitation, il faut abattre préventivement tous les animaux. La transmission aux élevages représente donc un potentiel scénario catastrophe, alerte Thomas Kehleter, technicien en charge de la filière avicole à la chambre d'agriculture d'Alsace."Il y a des conséquences économiques pour les éleveurs, même s'ils peuvent être indemnisés. Mais ce sont aussi des drames humains. Certains exploitants se sont suicidés, n'ont jamais pu reprendre le travail parce qu'ils ont été touchés deux ou trois années de suite".

Les particuliers également concernés

Si la maladie était transmise autrefois par les animaux migrateurs, elle est aujourd'hui présente chez les oiseaux alsaciens à l'état sauvage toute l'année. Les épidémies pourraient donc devenir très fréquentes. Une des solutions envisagées, le vaccin. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, prévient Thomas Kehleter. "La vaccination existe depuis plusieurs années pour les oiseaux dans les parcs zoologiques, mais elle n'est pas encore homologuée pour les animaux d'élevage à des fins de consommation en France. Il faudrait pour cela des accords européens, mais c'est une des pistes de la profession pour éviter ce genre de problème à l'avenir".

En attendant, le technicien insiste sur l'importance de confiner tous les oiseaux, y compris ceux des particuliers. "Certains pensent que parce qu'ils n'ont que quelques poules, ils ne courent aucun risque. C'est faux : si un animal est infecté dans une basse-cour privée située dans le même village qu'un élevage professionnel, la maladie peut se transmettre aux poulets, qui devront donc être abattus". Des opérations de communication auprès des maires sont menées par la préfecture. Les particuliers qui ne prendraient pas les précautions obligatoires risquent aussi 135 euros d'amende.