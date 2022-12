Grippe aviaire en Dordogne : cet abattoir a perdu plus d'un million d'euros

Thierry Dumas a calculé, il devait perdre 1 million d'euros de chiffres d'affaires cette année à cause de la grippe aviaire, ce sera entre 1,2 et 1,5 millions d'euros avec ce nouvel épisode qui débute à quelques jours des fêtes de fin d'année, la période la plus intense pour lui et ses salariés "c'est une période dont on a besoin nous pour notre chiffre d'affaires. Normalement, ici c'est intense à cette période".

Le chef d'entreprise faisait la sieste le weekend dernier, quand il a reçu l'appel d'un éleveur de Saint-Crépin-et-Carlucet. Ce dernier lui a annoncé qu'à 600 m2 de chez lui, il y avait un cas de grippe aviaire. Ses 12.200 volailles (poulets et poulardes) devaient finir chez Thierry Dumas, elles ont été contaminées et euthanasiées par les services spécialisés "je peux vous dire qu'après, je n'ai pas passé un bon dimanche" explique le chef d'entreprise. Il a perdu environ 15.000 volailles avant noël car un autre éleveur a lui aussi été touché.

Son fils Grégoire s'occupe des relations commerciales et s'inquiète du remplissage des frigos "ce matin, j'ai 600 chapons disponibles alors que normalement j'en ai 2.500".

Des projets à l'arrêt à cause des pertes

Car même si la somme d'1,5 millions d'euros de perte de chiffres d'affaires sera compensée par les bénéfices de l'année mais cela ne suffira pas estime Thierry Dumas car entre temps, il y a l'inflation qui touche tous les domaines "le papier d'emballage, les cartons...on ne fait pas une demande de prix sans qu'il n'y ait une hausse de 6%". Thierry Dumas suspend ses projets d'agrandissements "On devait construire un nouveau bâtiment de 600 m2, j'arrête d'investir c'est clair".

L'entreprise ne sera pas indemnisée pour ces pertes de chiffres d'affaires "on doit être considéré comme des privilégiés car on s'en sort mais on est complètement bloqué dans notre possibilité de progresser".

"C'est terrible ce qui nous arrive"

Cela fait un an que l'abattoir voit sa cadence de travail imposée par les crises de l'influenza aviaire "on a été concerné toute l'année car on travaille aussi avec des éleveurs d'autres départements qui étaient touchés par la grippe aviaire bien avant le Périgord". 25.000 volailles de moins avec la crise de la grippe aviaire au printemps, environ 15.000 cette fois.

Il y a donc moins d'animaux, moins de travail et donc moins de clients pour Thierry Dumas et sa cinquantaine de salariés. Surtout qu'à chaque fois qu'il y a une crise de grippe aviaire, il y a des délais avant que les éleveurs puissent reprendre leurs productions. "On s'attend à ce que cela dure jusqu'à la fin du premier semestre" anticipe Grégoire Dumas, son fils aîné. Grégoire Dumas s'occupe notamment des relations commerciales. Il compte désormais les volailles, "pièce par pièce, on en est là" il enchaîne les coups de téléphone avec les clients pour les prévenir, cette année, il ne faudra pas tarder pour les commandes.

Thierry Dumas a monté cet abattoir spécialisé dans la volaille il y a une trentaine d'années avec sa famille. Aujurd'hui, avec les crises qui s'enchainent ils se posent des questions "on ne sait pas si cela va continuer car on ne veut pas travailler pour rien".