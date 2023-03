Grippe aviaire : Jérôme Rabuat n'a plus de canards depuis début janvier, les couvoirs ne le livrent plus

Jérôme Rabuat n'a plus de canards depuis le début de l'année. Les couvoirs, touchés par la grippe aviaire, ne lui fournissent plus de canetons.

L'annonce, ce mardi 28 février, par le ministère de l'Agriculture, du repeuplement progressif des élevages, ne l'a pas totalement rassuré. "Je vais encore devoir attendre plusieurs mois avant de recevoir de nouveaux canetons", estime Jérôme Rabuat, le temps que les couvoirs soient repeuplés.

Depuis le début de l'année 2023, son élevage de canards, à Méré, est vide. Il n'arrive plus à se faire livrer des canetons par les couvoirs. Ces lieux où naissent des centaines de millions de poussins et de canetons, avant d'être envoyés ensuite partout en France pour être élevés, sont touchés par l'épizootie de grippe aviaire. La majorité d'entre eux, particulièrement en région Pays de la Loire, ont dû dédensifier, donc réduire leur nombre de canards reproducteurs. Quand d'autres n'ont pas les autorisations des services vétérinaires pour envoyer leurs canetons dans les élevages.

Livraisons pas prioritaires

Résultat, "les couvoirs privilégient leurs gros clients, très grandes coopératives et éleveurs à échelle industrielle. Moi, petit éleveur avec mes 1 500 canards, je ne suis pas prioritaire."

Jérôme Rabuat a été contraint de mettre ses deux salariés au chômage partiel. Il ne peut pas bénéficier d'aides ou de compensations financières pour les pertes subies, étant une victime collatérale de l'épizootie. "Je pourrais en toucher si mon élevage était contaminé ou si un élevage proche l'était, auquel cas j'aurais dû subir un abattage préventif de mes canards", précise-t-il. Pour l'instant, aucun cas positif n'a été détecté dans un élevage de l'Yonne depuis l'automne. En revanche, des oiseaux sauvages retrouvés morts dans le département portaient le virus H5N1.

Depuis début janvier, le hangar de Jérôme Rabuat est vide. En temps normal, environ 1 500 canards sont élevés ici. © Radio France - Thomas Giraudeau

Pas avant la mi-avril

L'éleveur n'a pour l'instant aucune visibilité sur les prochaines semaines. Il espère pouvoir accueillir de nouveaux canards à partir de la mi-avril. Mais après, "il faut compter quatre mois pour les élever et les gaver". Celui qui a repris l'exploitation familiale ne pourra pas abattre et vendre de nouveaux magrets et foies avant le mois d'août.

Si le ministère de l'Agriculture lance le repeuplement très progressif des exploitations, l'épizootie n'est pas terminée. La préfecture de l'Yonne a étendu la zone de contrôle temporaire faune sauvage à l'ensemble du département fin février. Elle rappelle aux éleveurs qu'ils doivent mettre à l'abri, confiner leurs volailles, et respecter scrupuleusement les règles de biosécurité, à savoir la désinfection des pneus des voitures et des vêtements, la fermeture des silos à grains ou encore la limitation au strict minimum des allées et venues et des visites sur leurs fermes.