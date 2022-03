Grippe aviaire : le Poitou confronté à une pénurie de volailles et de foie gras

L'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans les élevages depuis l'automne perturbe la filière. Résultat, les producteurs de foie gras et restaurateurs de la Vienne et des Deux-Sèvres commencent à avoir du mal à s'approvisionner, et les prix augmentent.

Les volailles coûtent de plus en plus cher. (Illustration)

Va-t-on toujours pouvoir manger du foie gras ou du magret de canard au restaurant dans les mois à venir ? Les restaurateurs et producteurs de foie gras du Poitou s'inquiètent d'une pénurie de volaille, liée à l'épidémie de grippe aviaire. Dix millions de volailles ont dû être abattues en France depuis l'apparition du premier cas en novembre dernier, y compris dans les Deux-Sèvres. Ces abattages massifs sont suivis de longues phases sans animaux dans les élevages, appelées "vides sanitaires", désorganisant un peu plus la filière, et les conséquences se font déjà sentir pour les restaurateurs poitevins.

Changer la carte

"Tous nos fournisseurs nous disent que le foie gras, le magret vont être difficiles à trouver d'ici l'été, que les prix vont augmenter, et on le voit déjà", s'inquiète Paul Ducouré, chef de cuisine du restaurant Les Archives à Poitiers. "On ne peut pas proposer du foie gras à un prix trop élevé, on va donc adapter la carte, proposer d'autres choses". Hors de question cependant de changer de fournisseur. "On travaille avec des produits locaux, on ne va pas aller chercher du foie gras en Chine, sous prétexte qu'il y a une pénurie ici. On fera avec."

Faire avec et s'adapter, c'est aussi ce que prévoient les patrons du restaurant Les Bons Enfants, toujours à Poitiers. "On servira peut-être plus de porc en plat du jour", anticipe Béatrice Philipponneau. "On ne peut pas vraiment augmenter nos prix le midi, d'autant que les clients commencent à revenir avec la fin du télétravail".

Quelques rues plus loin, au Vingélique, on achète déjà le foie gras plus cher qu'avant. Pas question pour autant de changer la carte, le patron, Nicolas Barriot, préfère faire des économies ailleurs. "On va peut-être augmenter légèrement nos prix, mais tout a une limite, et le client doit en avoir pour son compte. On ne touche pas à l'assiette, mais on fait attention à tout le reste, en particulier l'énergie. On baisse le chauffage en dehors des services, et on éteint la lumière après nous par exemple". Cette pénurie devrait encore s'aggraver dans les mois à venir, selon les producteurs et restaurateurs.