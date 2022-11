Grippe aviaire : la "pire année" pour le foie gras selon un producteur sarthois

Le foie gras sera difficile à trouver pour les fêtes de fin d'année. Entre la hausse des coûts des matières premières et les mesures de lutte contre la grippe aviaire, les canards se font rares dans les élevages. Depuis le début de l'été, 770.000 volailles ont été abattues en France. "Je n'ai jamais connu une année aussi compliqué", raconte Louis Meulemans, producteur à Saint-Jean-des-Echelles dans l'est de la Sarthe.

"Je n'ai eu que 10% de mes stocks habituels cette année", poursuit le patron de la Maison Meulemans. "Par chance, en début d'année je sentais que la grippe aviaire allait revenir et du coup on a produit en quantité pour les fêtes de fin d'année, on a gardé entre 30 et 40% de nos stocks initiaux." Avec la hausse des charges, beaucoup d'éleveurs ont délaissé le canard pour des volailles plus traditionnelles, comme des poules ou des pintades, d'autres n'ont pas eu le choix avec les abatages préventifs.

"Plus que deux élevages à peu près debout"

"Je travaille habituellement avec 14 élevages, j'en ai plus que deux qui sont à peu près debout si on puit dire", explique-t-il. "On ne va pas non plus en chercher dans le sud de la France, parce que déjà, il n'en a pas beaucoup, et surtout on est connu pour utiliser du canard des Pays-de-la-Loire alors on préfère ne pas vendre ce qu'on a pas." Même logique pour les importations de canards étrangers : "la question s'est posée, mais là aussi, le choix a été fait."

Une situation qui vient s'ajouter à plusieurs mois de hausse des prix des matières premières. "On reste une industrie consommatrice d'énergie, et tout a augmenté. Les bocaux en verre pour les verrines ont pris 100% d'augmentation et encore 50% d'ici la fin de l'année", ajoute Louis Meulemans. "Pour autant, on a fait le choix de n'augmenter nos prix que de 5%. Même si on peut déjà remarquer sur le marché, du foie gras cru qui a doublé voir triplé, car on en trouve très très peu."

Du fromage en bocal pour l'Asie

En attendant la fin de cette crise, l'entreprise s'est diversifiée en contactant des producteurs de fromages de chèvre pour leur proposer ses services de conserverie. "Aujourd'hui, on fait donc du fromage de chèvre en bocal, bien français, bien de chez nous, mais qu'on vend ensuite en Asie pour des clients intéressés par des produits plutôt haut-de-gamme", conclut-il. "Ça nous permet de passer ce moment difficile avant de revenir à nos bases."