Grippe aviaire : les Français ont mangé moins de foie gras en 2016

Les ventes de foie gras ont baissé de près de 10% dans les supermarchés français en 2016 en raison de la grippe aviaire et de la "baisse de l'offre", selon les professionnels du secteur.

Les ventes de foie gras dans les supermarchés français ont baissé de 9.3% en 2016 comparé à 2015, selon des chiffres rendus publics ce jeudi par le Cifog, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, un organisme qui regroupe les professionnels de la filière. 4.836 tonnes de foie gras ont été vendus en 2016 dans les supermarchés contre 5.336 en 2015.

Cette baisse des ventes n'est pas liée à une éventuelle méfiance des consommateurs, à une image de marque écornée à la suite de l'épizootie de grippe aviaire, mais à une "offre réduite" selon le Cifog. Dans la foulée du vide sanitaire l'an dernier, la production a chuté en France. Moins de foie gras dans les rayons des supermarchés, des prix qui augmentent, c'est donc moins de ventes. Une crise qui a bénéficié aux foies gras bulgares et hongrois. Les producteurs étrangers se sont frottés les mains : les importations de foie gras en France ont bondi de 43% en 2016.

Même scénario en 2017?

En ce moment, la production est à l'arrêt dans la quasi-totalité des Landes et du Sud-Ouest. Le Cifog estime à près de 10 millions le nombre de canards qui n'ont pas pu être transformés à cause de la nouvelle épizootie. Et même si le ministre de l'agriculture espère un redémarrage en mai, rien ne dit qu'il y aura assez de foie gras pour Noël prochain. D'autant que cette fois-ci la Hongrie et la Bulgarie ne pourront plus arroser autant le marché français : ces deux pays sont aussi frappés par la grippe aviaire.