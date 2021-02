Grippe aviaire : les premières indemnisations bientôt versées dans les Pyrénées-Atlantiques

Les premières indemnisations pour les éleveurs touchés par la grippe aviaire seront versées dans les prochains jours indique ce vendredi la préfecture des Pyrénées-Atlantique. Les derniers chiffres donnent 54 foyers confirmés dans le département, et plus de 10 suspicions en cours de confirmation.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce ce vendredi dans un communiqué que les premières indemnisations seront versées "dans les prochains jours" pour les éleveurs touchés par la grippe aviaire et l'abattage préventif. "Les premiers acomptes des sommes dues, à hauteur de 75% de la valeur des animaux seront versés dans les prochains jours" précise la préfecture. L'Etat a déjà débloqué cinq millions d'euros dans le département pour faire face à l'épizootie.

Plus de 50 foyers confirmés dans le département

Selon les derniers chiffres en date du vendredi 12 février, 54 foyers sont confirmés dans les Pyrénées-Atlantiques, et plus de 10 suspicions en cours de confirmation. Les quelques 120 éleveurs concernés doivent fournir un RIB du propriétaire des animaux, les justificatifs de signes de qualité, et le registre d'élevage à la date de l'ordre d'abattage, indique la préfecture.