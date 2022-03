Grippe aviaire : près de 500 foyers de contaminations identifiés en France

Le ministère de l'Agriculture indique ce dimanche que près de 500 foyers de grippe aviaire ont été détectés en France. "Les causes d’une diffusion rapide sont en cours d’évaluation" dit le ministère.

Charente, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique, Vendée, Landes, Tarn, Inde-et-Loire, Mayenne, Manche, Seine-Maritime et bien d'autres encore. L'épizootie de grippe aviaire semble inarrêtable en France depuis plusieurs semaines. Près de 500 foyers de contaminations ont été identifiés dans le pays au 4 mars, annonce ce dimanche le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.

Dans le détail, la France compte 443 foyers d’influenza aviaire "hautement pathogène" en élevage, 35 cas en faune sauvage et 17 cas en basse-cours. Le 1er février, lors du dernier décompte, 328 foyers avaient été détectés dans les élevages français.

Le ministère s'inquiète particulièrement de la propagation du virus dans la région Pays de la Loire, qui connaît actuellement une "diffusion rapide" du virus.

"Les foyers recensés à ce jour se situent pour la très grande majorité dans une zone hébergeant de nombreux élevages d’animaux reproducteurs et de nombreux couvoirs de toutes les filières avicoles. Près de 500.000 animaux ont déjà été abattus dans cette zone", explique le ministère.

"Les causes d’une diffusion rapide sont en cours d’évaluation auprès de l’Anses", l'agence nationale de sécurité sanitaire, ajoute-t-il. "Son avis doit être rendu la semaine prochaine et permettre de mieux comprendre les causes pour continuer l’adaptation des mesures face à l’épizootie."