Grippe aviaire : un laboratoire prépare un vaccin pour l'hiver prochain

Un laboratoire girondin, Ceva Santé Animale, travaille en ce moment à l'élaboration d'un vaccin protégeant les canards de la grippe aviaire et espère pouvoir le tester dès décembre prochain.

La laboratoire français Ceva Santé Animale, implanté à Libourne (Gironde) espère être en mesure de tester dès décembre prochain un vaccin sur des canards pour limiter la progression de la grippe aviaire. "On a de bonnes chances de réussir. On ne peut pas en être certain, le canard est un animal un petit peu particulier pour la vaccination contre la grippe aviaire, mais on a de très bonnes chances" a déclaré Sylvain Comte, le responsable de l'activité volaille de Ceva Santé Animale, à France Bleu Gascogne.

Une quinzaine de personnes travaillent actuellement sur le projet. "On espère être prêts en fin d'année, au mois de décembre 2017 pour avoir un prototype et de premières doses pour pouvoir travailler sur le terrain" précise Sylvain Comte.

Déjà un vaccin pour les poulets

Ce laboratoire s'est spécialisé depuis une dizaine d'années dans la lutte contre la grippe aviaire et a déjà élaboré un vaccin pour les poulets, distribué dans le monde entier. Les Etats-Unis en ont commandé 100 millions de doses. Mais ce vaccin pour les poulets "ne donne pas satisfaction pour la vaccination des canards", explique Sylvain Comte. Il faut donc en créer un spécifique pour les palmipèdes.

Pas une solution miracle

Ce vaccin pour les canards, même s'il est lancé, ne sera pas une solution miracle. "On ne pourra pas éradiquer un virus comme celui-ci par la vaccination"' prévient Gilles Salvat, de l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire. Mais il pourrait changer la manière de lutter contre l'épizootie. La laboratoire estime qu'avec ce produit l'abattage systématique des canards sains ne sera plus nécessaire et qu'il suffira de vacciner les canards autour des foyers infectieux.

Reste la question des exportations. De nombreux pays étrangers risquent de fermer leurs portes aux foies gras français si les canards ont été vaccinés.