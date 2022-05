Grippe aviaire : une possible réduction de l'activité à l'abattoir SNV de Château-Gontier-sur-Mayenne

Notre région, les Pays de la Loire, est toujours sous la menace de la grippe aviaire. Le risque sanitaire reste élevé dans le Grand Ouest selon le ministère de l'agriculture. La maladie frappe les élevages et forcément les conséquences économiques sont particulièrement sévères pour toute la filière.

Une fermeture temporaire n'est pas prévue

Illustration avec le groupe LDC, l'un des leaders européens de la volaille, qui possède plusieurs sites et abattoirs en Mayenne. L'abattoir SNV à Château-Gontier-sur-Mayenne devrait pâtir le plus de cette situation sanitaire inédite selon nos informations. Cette usine, qui emploie plus d'une centaine de personnes qualifiées, est spécialisée dans l'abattage et la découpe de canards. Des discussions sont en cours entre la direction et les représentants du personnel, une réduction de l'activité est à prévoir ici avec des mesures de chômage partiel.

Tous les autres sites LDC en Mayenne fonctionnent normalement

Le groupe LDC n'évoque pas, pour l'instant, une fermeture temporaire du site et précise que les autres abattoirs et usines dont il a la responsabilité en Mayenne et en Sarthe fonctionnent tout à fait normalement. Evidemment, ce dramatique épisode de grippe aviaire va fortement impacter sa production cette année, on parle d'une baisse de 20%. Ce géant de l'industrie agroalimentaire envisage un retour à la normale d'ici la fin de l'été, une fois le retour des animaux dans les élevages.

Deux cas de grippe aviaire en Mayenne

Depuis le mois de novembre, 11 millions de volailles ont été abattues dans le Grand Ouest. Si la Vendée et le Maine-et-Loire ont été particulièrement touchés par l'épizootie, le département de la Mayenne, lui, a été épargné. Seuls deux cas ont été officiellement recensés à Ballots et à Saint-Martin-du-Limet.