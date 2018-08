Paris, France

Ce sont 360 nouveaux kiosques à journaux qui doivent être installés, à Paris, d'ici l'été 2019, en remplacement des anciens. Le marché a été confié par la Ville de Paris à MédiaKiosk, filiale de JC Decaux. Plus grands, plus lumineux, plus écolos, aussi, ils sont déjà une quarantaine à avoir été implantés. Sauf que, malgré un espace 25% plus vaste qu'avant pour les marchands de journaux, certains se plaignent de plusieurs dysfonctionnements. A commencer par le manque d'électricité, en pleine période de canicule, un retard à l'allumage que MediaKiosk explique par le pic de chaleur. "Comment voulez vous que je fasse sans électricité? Je suis obligé de faire tous mes comptes à la main! Ils auraient pu attendre que tout fonctionne pour ouvrir " se plaint David, dont le kiosque vient d'ouvrir, place de la Nation.

Des étalages trop hauts, pas d'eau et pas de toilettes

Eric, lui, tient le kiosque des Champs-Elysées et il ne décolère pas : " on nous a mis des étalages et des stocks à plus de trois mètres de hauteur. Ils nous ont donné des escabeaux, mais on n'est pas tous jeunes! Vous laisseriez votre vieille maman aller chercher son magazine sur un escabeau à trois mètres, vous? Moi, non ! " Réponse de Marc Bollaert, directeur réseau de MediaKiosk : " Nous avons décidé de tout avec les syndicats de kiosquiers. Il est vrai que les étalages sont un peu haut, mais nous avons un cahier des charges donné par la ville de Paris et nous ne pouvons pas faire des kiosques de 40 m2 au sol. Nous avons optimisé au mieux". Certains marchands de journaux se plaignent également du chauffage installé en hauteur " _pour que cela ne pose pas de problème de circulation sanguine", _d'après Mediakiok, de l'absence de toilettes, également " les marchands de journaux ont leurs habitudes dans les bistrots du coin".

le kiosque de la porte de Saint-Cloud © Radio France - Sylvie Charbonnier

Des clients plutôt satisfaits

Si certains marchands de journaux estiment que l'on n'a pas suffisamment pris en compte leur confort de travail, la clientèle, elle, semble plutôt satisfaite, comme ce client de la porte de Saint-Cloud: " on a plus d'espace, on peut entrer et chercher nous-même notre magazine, c'est plus lumineux, c'est bien!" Il reste encore quasiment un an pour que tous les nouveaux kiosques soient installés, le temps de régler les dysfonctionnements du démarrage.