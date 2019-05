Gros coup dur pour Timac Agro à Sète

Sète, France

Seulement huit sur quarante six. C'est le nombre de salariés qui seront gardés par Timac Agro à Sète. La société qui fabrique des engrais a décidé de stopper son activité granulation "pour raison économique". Conséquence : des effectifs divisés par six et un site d'exploitation divisé par trois, en surface. Sans compter les sous-traitants qui seront impactés.

Comme le veut la loi, un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est mis en oeuvre pour les 38 employés concernés par un départ. Avec l'objectif de les reclasser en interne, au sein d'une des 10 unités de production du groupe Roullier, le propriétaire. Ou en externe par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé.

Sur le site héraultais de la route de Balaruc, aucun produit ne sera plus fabriqué, il n'y aura plus que de l'assemblage : de l'engrais liquide (arboriculture, vigne), l'atelier tourne depuis le début de l'année. Et avant la fin de l'année, un atelier d'assemblage d'engrais en granulés devrait fonctionner. Quoiqu'il en soit, on sera loin, des 42.000 tonnes d'engrais dédiés à la nutrition végétale et animale qui étaient fabriquées chaque année et transitaient par le port de Sète.

Cette activité "réduite"occupera cinq des quinze hectares du site. La ville de Sète lorgne sur cet espace disponible mais le directeur de Timac Agro, avant même de rencontrer le maire, précise que le groupe Roullier n'est à ce jour pas vendeur.