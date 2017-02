Gros investissements chez Duralex cet été

L'entreprise loirétaine, spécialisée dans le verre, va notamment remplacer son four. Un investissement nécessaire tous les 10 ans.

Basée à La-Chapelle-Saint-Mesmin, Duralex va entamer une grande phase de travaux cet été. L'entreprise doit changer son four et va également en profiter pour investir dans des machines. Le but ? Améliorer la qualité de son verre. Actuellement, ce sont 85 millions de pièces qui sortent chaque année de l'usine, et bientôt plus.

"Duralex, une image de qualité mais aussi une image vieillissante" - Frédéric Morin-Payé, directeur commercial

Pour rappel, il y a presque dix ans, l'entreprise loirétaine était au bord de la faillite. En avril 2008, Duralex est placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans. C'est l'industriel Antoine Ioannidès qui reprend l'entreprise. Il conserve 200 emplois sur les 236 de l'époque.

A la reprise, nous étions 200. Aujourd'hui, nous sommes 250. Nous avons aussi élargi notre gamme. Nous avons investi 35 millions d'euros depuis la reprise" - Antoine Ioannidès, président de Duralex

Aujourd'hui, Duralex va donc bien mieux. Les travaux de cet été vont coûter entre 8 et 9 millions d'euros. Ils vont permettre de continuer à développer la marque, explique Gérard Dansette, le directeur industriel : "Le nouveau four va permettre d'atteindre une qualité de verre identique voire supérieure à celle de nos concurrents."

Production de verre chez Duralex. © Radio France - Etienne Escuer

Aujourd'hui, notre production est de 100 à 110 tonnes par jour. Avec le prochain four et les marchés que l'on va récupérer, on devrait atteindre 170 tonnes" - Gérard Dansette, directeur industriel

La Région Centre-Val-de-Loire devrait participer à hauteur de 400.000€. La marque Duralex est en effet l'une des entreprises locales emblématiques, et connue mondialement.

Quand une entreprise a un potentiel comme ici, il faut lui permettre d'aller à l'international. Et il lui faut des produits capables de tenir la distance par rapport à la compétition internationale. Sur le plan de la création mais aussi de la qualité." - François Bonneau, président la région Centre-Val-de-Loire

En raison du remplacement du four, Duralex devra arrêter sa production entre fin juin et fin août.