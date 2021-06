Gros succès pour le Challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu avec plus de 76.000 mises en relation

Après 9 semaines d’activité, France Bleu et AEF Info sont fiers et heureux de fêter la réussite de la première édition du «Challenge Alternance et stages Jeunes d’Avenirs France Bleu», avec plus de 76.000 matchs passés entre les jeunes et les recruteurs !

Le Challenge alternance et stages a donc largement dépassé l'objectif fixé à 50.000 matchs. Ce résultat est avant tout le produit d'une mobilisation collective inédite en faveur de l’accès des jeunes aux entreprises, portée par tous les acteurs engagés dans cette aventure. Services publics, institutions, grandes, moyennes et petites entreprises, branches professionnelles, centres de formation d'apprentis... chacun a mobilisé ses ressources, ses réseaux pour proposer le plus grand nombre d'offres possibles assister les jeunes dans leurs recherches et démarches et faire connaître le dispositif.

Jeunes d'Avenirs

Le Challenge en chiffres

• 76.162 matchs et 152% de l’objectif atteint, la preuve que les jeunes ont raison de garder espoir en leur avenir !

• 135.000 visiteurs depuis le 6 avril et 612.267 requêtes lancées

• 50.000 jeunes inscrits pour bénéficier gratuitement des services d’accompagnement : analyse des compétences et matching avec les offres les plus pertinentes, aide à la conception de CV, coaching, infos métiers, etc.

• près de 80.000 offres en moyenne chaque jour pendant la période (70 % en alternance, 30 % stages)

• 4.000 entreprises de toutes tailles qui ont déposé des offres, des PME pour quelques offres et des grands groupes pour des centaines, voire plusieurs milliers sur l’ensemble de la période dans tous les secteurs, pour tous types d’emploi et tous niveaux d’études.

Et pour tous ceux qui n’auraient pas encore matché, l’aventure continue sur la plateforme www.1jeune1solution.fr où toutes les offres non-pourvues du Challenge sont disponibles.

Témoignages

Le CFA Neosphère a trouvé et placé en entreprises 6 candidats pour des formations certifiantes et reconnues par l’Etat : « Nous nous sommes inscrits sur le site du Challenge Jeunes d’Avenirs France Bleu. Dès le début et avons reçu des candidatures très qualitatives. Nous avons rapidement pu rencontrer les candidats en visio. Aujourd’hui ,6 jeunes ont déjà commencé, avec à la clé un titre professionnel reconnu par l’Etat. […] Nous sommes ravis de notre participation ! »

Auriane, recrutée en tant que stagiaire technico-commerciale chez Leelah : « Le Challenge Alternance et stages m’a permis de faire des recherches beaucoup plus précises. Technico-commercial, ce n’est pas le poste le plus connu et là j’ai tout de suite trouvé ma rubrique. J’ai bien été orientée et surtout recrutée ! »

Mélanie a trouvé un contrat en apprentissage comme infographiste grâce au Challenge