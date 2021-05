Gros succès pour le retour des vide-greniers en Savoie autour du lac d'Aiguebelette

C'était prévisible et le rayon de soleil précieux a confirmé l'engouement. Gros succès public de ce lundi de Pentecôte, avec des voitures garées tout autour du lac d'Aiguebelette et 80 stands de vendeurs aux anges. La grande foule s'est pressée autour du lac en Savoie pour le grand retour des vide-greniers après un an de disette. Saint-Alban-de-Montbel a maintenu pour ce week-end prolongé l'un des rares des pays de Savoie.

Le goût de la liberté retrouvée Copier

L'événement organisé par les parents d'élèves de l'école du village avait été annulé l'an dernier à cause du Covid 19. Une dizaine de parents vaillants n'ont pas baissé les bras et Vérane Deberdt savoure : "Dès qu'on a lancé les inscriptions, les gens se sont rués dessus. Il y avait une très forte attente. On sent que tout le monde en a besoin. Changer d'air. Retrouver une activité en extérieur. Un partage. Autant ceux qui vendent que ceux qui achètent, ou simplement se promènent". Le retour n'a rien d'anecdotique. En fonction de la météo - soleil ou pluie - ce vide-grenier assure entre 2.000 et 4.000 euros pour financer les sorties scolaires des bambins directement impactés. Comme de très nombreuses associations de bonne volonté, le vide-grenier est le passage obligé, frappé de plein fouet par la crise sanitaire.

Fabrice de Domessin passionné des vide-grenbiers © Radio France - Christophe Van Veen

Masque obligatoire, des stands écartés les uns des autres et pas plus de six personnes devant le stand. Mais à part ça, c'est le retour d'une sorte de vie commune. Nous avons croisé beaucoup de sourires derrière les masques. Et ce n'est pas la moindre de nos fiertés, nous ne sommes pas repartis avec le tire-bouchon électrique ou avec le porte-olives en étain à 2 euros. La volonté.