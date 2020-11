Grosse coupure d'électricité sur Besançon

Une panne électrique de grande ampleur s'est produite ce mercredi matin à Besançon. Plus de 21.000 foyers ont été privés de courant peu avant 9h, un millier sont encore sans électricité à Besançon mais aussi Beure et Avanne-Aveney.

Et soudain, plus rien. Une grosse coupure d'électricité s'est produite très précisément à 8h42 ce mercredi matin à Besançon. Selon un premier rapport d'Enedis, la panne serait partie du transformateur des Près-de Vaux, son origine n'a pas encore été déterminée.

21.000 foyers privés de courant

Cette coupure a privé de courant 21.366 clients pendant trois minutes à Besançon mais aussi sur les communes de Beure et Avanne Aveney. Ce mercredi matin il reste encore 1130 foyers privés d'électricité. Les équipes d'Enedis sont sur place pour tenter d'identifier l'origine de la panne et réparer au plus vite. Mais on ne sait pas encore à quelle heure se fera le retour à la normale.