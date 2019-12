Grosse mobilisation à Metz contre la réforme des retraites : 7.000 manifestants dans la rue

Metz, France

Une opération escargot dans le cadre de la manifestation a aussi provoqué sur l'A31 jusqu'à 6 km de bouchons dans le sens Nord-Sud. De nombreux syndicats (CGT, FO, Sud Solidaires, FSU) avaient appelé les salariés à descendre dans la rue contre le projet du gouvernement : mettre en place un système universel de retraite à points, en supprimant les 42 régimes existants. Pour le gouvernement, le nouveau système doit être "plus lisible" et "plus juste" mais beaucoup se sont mobilisés aujourd'hui car ils craignent une baisse des pensions.

Le cortège compact s'étend sur plus d'1 km de la gare jusqu'à la place de la république. La manifestation est impressionnante et la mobilisation au rendez-vous, saluée par les manifestants. Les enseignants, très visibles, se sont mobilisés en masse, comme Anne, chasuble syndical sur les épaules et pancarte en main : "Nous sommes déjà parmi les plus mal payés de l'Union européenne et selon les calculs des syndicats, nous allons perdre plusieurs centaines d'euros par mois par rapport à notre retraite actuelle".

Opérarion escargot à la mi-journée sur l'A31 entre Thionville et Metz © Radio France - Cécile Soulé

Raphael, gilet jaune à Crusnes depuis déjà plus d'un an, a repris encore le chemin des manifestations, cette fois-ci contre la réforme des retraites : "Notre objectif, c'est de lutter contre la précarité et cette réforme va amener plus de précarité, donc c'est important pour nous d'être mobilisés".

Le cortège s'étendait sur plus d'un 1km au départ de la manifestation © Radio France - Cécile Soulé

Dans le cortège messin, des salariés du privé également et même des retraités. Ce père et grand-père est venu "défendre la retraite de mes enfants et petits-enfants". Beaucoup veulent rester mobilisés : "Cette mobilisation est un succès, il ne faut pas s'arrêter là", explique ce salarié de PSA Tremery. Pour le moment, Emmanuel Macron assure qu'il ne renoncera pas à sa réforme. Reste à voir si la mobilisation va se poursuivre dans les prochains jours.