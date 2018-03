Plus de 2 000 personnes sont réunies ce jeudi matin dans les rues de Périgueux et Bergerac, en Dordogne. Elles protestent contre la baisse des retraites.

Dordogne, France

Journée de mobilisation contre la baisse des retraites inédite en Dordogne ! Du jamais vu : 1 300 manifestants sont réunis ce jeudi matin dans les rues de Périgueux. 650 personnes à Bergerac. Deux rassemblements très importants, à l'appel des principaux syndicats et associations de retraités et personnes âgées. Le mouvement semble inédit, en septembre dernier, seules 400 personnes étaient descendues dans les rues.

Les manifestants protestent contre la baisse des pensions de retraites et la hausse de la CSG. Ils entendent défendre le pouvoir d'achat des retraités. Ce jeudi, les personnels soignants et salariés des EHPAD, les maisons de retraite, sont aussi en grève. L'intersyndicale les appelle à descendre dans la rue et prévoit plusieurs débrayages partout en France.