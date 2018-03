École-Valentin, France

"Il fallait marquer le coup", lâche André-Denis Terzo, le délégué syndical Force Ouvrière du magasin Carrefour d'Ecole Valentin, dans le Doubs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les grévistes ont réussi leur pari. Bien qu'ils n'aient pu bloquer complètement l'accès à l'hypermarché, bon nombre de clients ont préféré faire demi-tour, ce samedi, soit pour soutenir le mouvement, ou tout simplement car ils n'ont pu trouver l'entrée du magasin.

D'après FO, le syndicat majoritaire, la prime d'intéressement des salariés passerait de 610 euros en moyenne à 57 euros cette année. © Radio France - Florian Cazzola

85% des salariés en grève à Ecole-Valentin

Dans la majorité, les clients ont soutenu les employés. 85% d'entre eux ont refusé d'aller travailler ce samedi pour protester contre la plan d'austérité décidé par Alexandre Bompard, le PDG du groupe. Il prévoit notamment la suppression d'au moins 2.400 postes et la baisse très importante d'une prime d’intéressement. D'après FO, le syndicat majoritaire cette prime passerait de 610 euros en moyenne à 57 euros cette année.

Les clients, surpris par la grève, étaient dans leur grande majorité compréhensifs et solidaires du mouvement, ce samedi à Besançon. Copier

"J'étais venu pour faire mes courses, mais visiblement c'est compliqué aujourd'hui, relativise Ségolène, sa liste de commissions dans une main, une poussette dans l'autre. Mais, même si ça me gêne un peu, je soutiens à fond leur mouvement." Au travers d'une pétition, les grévistes ont fait de la pédagogie pour expliquer et détailler les motifs de cette grève. Suppression de postes aux caisses au profits des scanettes et des caisses automatiques, manque cruel de reconnaissance de la direction et le fossé entre la rémunération des actionnaires et des salariés.

Le supermarché de Chalezeule a lui aussi été perturbé par les grévistes. D'après les syndicats, entre 350 et 450 magasins ont été touchés dans toute la France par cette grève, qu'ils qualifient déjà "d'historique".