Amiens, France

La panne d’électricité a démarré vers 13 heures. Et elle aura duré un peu moins d'une heure. Elle a touché essentiellement, les foyers, les restaurants et les commerces de la rue de Beauvais et de la rue de Duméril.

Selon Enedis, 800 clients étaient concernés. Le dernier client a retrouvé le courant après 49 minutes d'attente. Toujours selon Enedis, la panne serait due à un défaut au niveau d'un câble électrique souterrain qui se situe dans une zone de travaux, mais impossible de dire si ce sont les engins de chantiers qui sont à l'origine de l'incident.