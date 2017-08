Grosses chaleurs : à Dijon la maison de retraite L'Espérance très vigilante avec ses pensionnaires

36° ce mardi à Dijon, et il fera encore très chaud ce mercredi à Dijon selon Météo France. La vigilance orange canicule est maintenue pour 6 départements et en Côte-d'Or, la vigilance reste jaune mais dans les maisons de retraite on reste très vigilants. Reportage à la résidence L'Espérance à Dijon.

A l'extérieur le thermomètre affiche 34° mais dans le salon de la résidence, l'air est bien plus respirable. Il faut dire que la direction a installé la climatisation pour ses deux restaurants et dans la verrière qui sert de salon.

Distribution de boissons avec Nadine l'animatrice de la maison de retraite © Radio France - Stéphanie Perenon

Des distributions d'eau plus régulières

Une bonne chose pour les 84 résidents de cette maison de retraite, qui peuvent aussi compter sur les attentions du personnel, rôdé aux grosses chaleurs, qui passe très régulièrement auprès des pensionnaires pour leur proposer des rafraîchissements et qui font beaucoup de prévention, explique Jean-Paul Jobard, cadre de santé dans la maison de retraite.

Jean-Paul Jobard, cadre de santé à la résidence l'Espérance Copier

Les résidents peuvent aussi trouver un peu de fraîcheur dans les coins ombragés du jardin, comme Marie Odile qui se promène avec sa maman Georgette. " C'est rassurant de la savoir bien entourée et particulièrement en période de canicule", dit-elle dans un sourire. "Et de toute façon il faudra s'y faire avec ce climat qui change" conclut-elle, et surtout des pics de chaleur plus nombreux et plus tardifs d'été en été, confirment les prévisionnistes de Météo France en Côte-d'Or, qui précisent que, l'été dernier déjà, la Côte-d'Or avait connu une vague de chaleur quasi similaire, fin août.