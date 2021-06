VIDÉO - Grottes de Saulges : beaucoup de touristes mayennais et sarthois depuis la réouverture

Les grottes de Saulges ont rouvert le jeudi 20 mai et le public est déjà au rendez-vous. Pour le week-end prolongé de la Pentecôte, il y a par exemple eu 350 visiteurs. Avec la météo capricieuse du mois de mai, le site, situé dans l'est mayennais, attire de nombreux touristes.

Après des mois de fermeture, les grottes de Saulges font partie des lieux qui ont pu rouvrir le 20 mai. Les différents sites à explorer, sans compter le musée de Préhistoire, sont situés à cheval sur les communes de Thorigné-en-Charnie et Saint-Pierre-sur-Erve, dans l'est du département, à la frontière avec la Sarthe. Cette localisation est idéale pour attirer à la fois les touristes mayennais et sarthois. Il y a par exemple eu 350 visiteurs pour le week-end prolongé de la Pentecôte.

Jauges "ultra limitées"

Pour la réouverture au public, les jauges ont été revues à la baisse dans les grottes de Saulges. La grotte Rochefort peut normalement accueillir jusqu'à 25 personnes en même temps mais avec la crise sanitaire, le nombre de visiteurs maximum a été fixé à 9. De même pour la grotte Margot, où la jauge a été limitée à 7 visiteurs. Ces jauges "ultra limitées" devraient augmenter "au fur et à mesure des étapes de déconfinement", selon Delphine Lorne, une des guides. "C'est quand même assez confortable. Vous imaginez, là à 25, c'est plus serré. Après, on s'adapte aussi en fonction des personnes, en fonction des visites, en fonction des visiteurs", souligne-t-elle.

La guide rappelle les consignes de conservation de la grotte : "On ne dépose pas les mains, les vêtements, quoi que ce soit sur les parois. On ne touche à rien", insiste-t-elle. Les mesures sanitaires font désormais partie du décor. Les visiteurs peuvent par exemple trouver du gel hydroalcoolique près de l'escalier qui mène au gouffre. "On a pris le pli peut être. L'été dernier, c'était peut être un peu plus difficile. Les gens commencent à être habitués comme à porter le masque", analyse Delphine Lorne.

Cette famille sarthoise découvre les grottes de Saulges pour la première fois. © Radio France - Maïwenn Bordron

Depuis la réouverture des grottes, cette guide a surtout vu des touristes mayennais et sarthois. Fabien par exemple a fait une heure de route depuis la Sarthe. "Dès fois, on va très loin découvrir des choses mais on ne connaît pas ce qui se trouve à proximité. Autant découvrir son coin", sourit ce touriste sarthois, qui visite les grottes avec sa femme et son fils.

Les touristes peuvent désormais profiter d'un nouvel éclairage dans la grotte Rochefort : des LED ont été installées il y a quelques semaines et permettent d'admirer au mieux les parois.