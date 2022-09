La nouvelle éco : Groupama, nouveau sponsor sur les ballons du Stade Toulousain pendant deux ans

Dans la Nouvelle éco ce vendredi matin, on va faire un peu de sport. Si vous êtes fan du Stade Toulousain, vous avez certainement remarqué que les ballons du Stade ont changé, avec un nouveau sponsor sur les ballons des Rouge et noir, c'est à dire pour les matches à domicile et d'entrainement. Il s'agit de la société d'assurance mutuelle Groupama qui a acheté cet espace.

Le contrat signé court jusqu'en 2024. Il comprend donc la saisons actuelle et la prochaine. On appelle ça un "naming". Les plus connu concernant Groupama est celui du stade de l'Olympique Lyonnais en foot renommé en 2017 "Groupama Stadium". Ce nouveau naming à Toulouse, on en parle ce vendredi avec la directrice générale adjointe de Groupama en Occitanie Florence Bousquet.

Vous avez donc votre nom sur le ballon du Stade Toulousain depuis le début de saison ?

Effectivement, en plus du partenariat que nous avions jusqu'à présent, qui prévoit un certain nombre de dispositifs comme des panneaux autour du stade, de l'hospitalité, est venu s'ajouter cette année le naming sur le ballon au gré d'un changement de partenaire et de la place qui était offerte sur ce ballon. Et Groupama s'est empressé de saisir cette opportunité qui fait que nous serons présents les treize matches à domicile. Et également, et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer lors du match contre Toulon, à chaque point marqué, le nom de Groupama apparaît sur le panneau du stade.

Pourquoi ? Pour développer l'image de la marque ?

Bien sûr, en terme d'image, c'est évident que nous sommes très fiers d'être partenaire historique du Stade Toulousain, qui est un club qui fait briller les yeux de tous les amoureux du rugby. Groupama d'Oc a un territoire qui est très territoire rugby puisque nous avons cinq clubs de Top 14 connus sur le territoire, cinq clubs de Pro D2 et effectivement, le Stade Toulousain, c'est le Graal !

ça coûte combien d'avoir son nom sur le ballon du Stade Toulousain ? ça fait rêver !

Oui, c'est un chiffre qui est entre le Stade Toulousain et Groupama. Mais effectivement, je comprends que beaucoup en rêvent et c'est l'occasion d'être présent sur les treize matchs comme je l'ai indiqué. C'est l'occasion d'être présents dans les boutiques du stade. C'est l'occasion pour nous de déployer par des goodies ce naming. Donc effectivement c'est une très belle visibilité.

Ce partenariat avec le Stade date de quand ?

En fait, c'est une histoire pour laquelle on a du mal, même à remonter à la source vu de chez nous. C'est un partenariat vieux d'une quarantaine d'années. Le Stade Toulousain nous accompagne dans des opérations que nous menons sur le terrain. Je pense par exemple à l'opération Des gestes qui sauvent, qui consiste pour nous à former le plus de personnes possible aux gestes de premiers secours. Et le Stade Toulousain nous donne accès à ses entraîneurs, à ses joueurs, à ses élèves, à ses abonnés. Et nous avons pu réaliser avec eux, dans leurs locaux, des formations aux gestes qui sauvent.

Groupama d'Oc couvre aujourd'hui 14 départements du sud-ouest avec 2.000 salariés pour 800 millions d'euros de chiffre d'affaires.