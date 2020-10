La Vache qui rit sans lait : pas en France, et pas tout de suite

Le mardi 13 octobre 2020, le groupe Bel, fabricant des fromages La Vache qui rit, Kiri, Babybel et Boursin a annoncé le développement d'une gamme sans lait. Une partie de la production de La Vache qui rit se fait chez nous dans le Jura. Et pour l'instant, il n'est pas question de trouver notre cher fromage triangulaire sans aucun lait de vache, encore moins en France.

Une nouvelle recette pas totalement végétale

C'est un tournant dans l'histoire du groupe Bel, qui a annoncé la fabrication de fromage sans lait. Le fabricant des fromages en portion veut favoriser des productions "moins émettrices de gaz à effet de serre," faisant moins appel aux élevage laitiers. Le groupe vise aussi les consommateurs flexitariens, qui veulent diminuer leur consommation de protéines animales.

En fait, cette nouvelle recette ne sera 100 % végétale, mais plutôt moitié-moitié. En effet, il y aura trois références : une Vache qui rit lentilles, curry et fromage; une autre pois chiches et fromage; et enfin haricot rouge, paprika et fromage.

Seul le Boursin du groupe Bel, qui n'est pas fabriqué dans le Jura, ne contiendra aucun lait de vache. Ses matières grasses seront issues de la noix de coco et du colza.

Pas de vente, ni de production de cette gamme végétale en France pour l'instant

On ne trouvera pas cette nouvelle gamme dans les rayons des supermarchés français de si tôt. Elle sera mise en vente début 2021 au Etats-Unis, au Canada, en Angleterre et en Allemagne, exclusivement pour l'instant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en France, les enfants sont les premiers consommateurs de ce fromage, un public familial. Alors qu'aux Etats-Unis par exemple, ce sont plutôt des adultes : un public plus attiré par ce type de produits. Aucune date de commercialisation en France n'est encore arrêtée.

Il n'est pas question pour l'instant que cette Vache qui rit à moitié végétale ne soit fabriquée chez nous, sur les sites de Dole et Lons-Le-Saunier, ni même en France. Nos producteurs laitiers pourront donc encore approvisionner ces usines.

A terme, le groupe cherche à "rééquilibrer" son offre, avec 50% de produits laitiers et 50% de produits d'origine végétale.