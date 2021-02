Dix plans de licenciement au groupe Cahors depuis son rachat en 2019, les salariés disent stop

Dans le Lot, la colère gronde chez les salariés de la Maec, filiale du groupe Cahors. Les 380 salariés qui fabriquent du matériel de distribution d'énergie font l'objet d'un plan de licenciements qui prévoit dans quelques jours la suppression de 56 postes dans ce fleuron industriel vieux d'un siècle. Mais au delà de ce conflit social, les syndicats dénoncent plus globalement la stratégie de la direction depuis le rachat du groupe Cahors par un investisseur parisien.

Le comportement d'un financier pur et dur.

Ancien banquier chez Goldman Sachs, Grégoire Libert rachète en octobre 2019 le groupe Cahors, qui emploie alors 1.200 salariés en France dans plusieurs filiales, dont la Maec qui produit notamment des transformateurs et des tableaux électriques pour Enedis. A l'époque, Grégoire Libert s'engage à ne licencier aucun salarié et à bâtir un projet industriel solide.

Sauf que depuis un an et demi, ce ne sont pas moins de 10 plans de licenciements qu'ont subi les salariés des différentes filiales. Le dernière en date étant celui de la Maec à Cahors avec 56 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Les lettres de licenciement arriveront dans les boîtes postales d'ici la fin de la semaine.

Délégué syndical CFE-CGC, Benjamin Sorbet y voit une véritable opération de dépeçage engagée par le repreneur. "C'est le comportement d'un financier pur et dur presque à la limite de l'humanité. Il n'y a aucune considération des salariés et cela ne concerne pas seulement la Maec puisque toutes les filiales sont concernées, c'est dramatique."

Carole Delga demande "des actes "

Solidaires, les salariés des différentes filiales ont décidé de s'unir. Ils exigent la tenue de négociations avec la direction afin de garantir le maintien de l'emploi. Mais à peine entamées, les discussions sont déjà à l’arrêt.

Ce qui provoque la colère de nombreux élus locaux, à commencer par la présidente de la région Occitanie Carole Delga qui demande "des actes concrets à la direction et au gouvernement pour sauver l’emploi et assurer l’avenir". Même son de cloche du côté de sa vice-présidente en charge des Solidarité, l'élue du Lot Marie Piquet : Le PDG fait tout pour faire couler son entreprise et si c'est uniquement pour faire du fric ce n'est pas entendable ! J'appelle la direction à revenir à la table des négociations pour que les salariés puissent exposer le besoin, non simplement de maintenir l'emploi, mais d'embaucher sur le territoire."

Selon une source syndicale, les discussions avec la direction pourraient reprendre en milieu de semaine prochaine.