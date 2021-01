Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble : Christophe Ferrari annonce la préemption des murs par la Métropole

Christophe Ferrari, le président de la Métropole de Grenoble, a annoncé ce matin le lancement d'une procédure de préemption sur les murs en vente du Groupe Hospitalier Mutualiste et un soutien dans l'action en justice des usagers et salariés sur les conditions de la vente de l'activité de la "mut".

En octobre dernier, le groupe Doctegestio (devenu AVEC début janvier) a repris l'activité du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble avec ses 1300 salariés (dont 200 médecins), ses 430 lits et 35 000 passages aux urgences par an. Mais le repreneur n'était pas intéressé par les bâtiments, ils sont en train d'être vendus à Icade Santé, une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation.

Les usagers et salariés de la clinique appelaient la Métropole à préempter

Pour les usagers de la clinique, les riverains et les salariés, cette vente des murs est l'occasion pour les élus d'intervenir sur l'avenir du GHM. Ils avaient pris position pour un autre repreneur (l'association de dialyse AGDUC adossée au CHU de Grenoble) afin que ce symbole de l'histoire de Grenoble reste dans le secteur non lucratif. Comme ils n'ont pas été entendus au moment de la vente de l'activité, ils espéraient que la Métropole exerce son droit de préemption au moment de la vente des bâtiments.

La préemption et une action en justice pour garder le GHM dans l'économie sociale et solidaire

Le processus est désormais engagé. Christophe Ferrari, qui a rappelé son engagement dans ce dossier au cours d'une conférence de presse ce lundi matin, a annoncé une double action de la Métropole pour "ne pas voir s'altérer l'offre de santé sur le territoire" et "refuser la marchandisation à marche forcée de la santé", surtout en cette période de pandémie.

D'une part, la Métropole va préempter les bâtiments, et d'autre part soutenir l'action en justice des usagers et salariés "pour voir si toute la procédure de vente a été bien respectée".

Une démarche inédite pour une collectivité, selon Christophe Ferrari

"C'est une démarche inédite", affirme Christophe Ferrari qui détaille les grandes étapes à venir :

la Métropole va préempter et travailler avec Icade Santé sur un autre projet où la collectivité avoir un droit de regard sur le fonctionnement de l'établissement.

la Métropole va engager ou soutenir une action en justice pour vérifier si le choix de Doctegestio s'est fait dans les règles parce " chacune des offres n'a pas été observée avec la même attention ", selon Christophe Ferrari.

", selon Christophe Ferrari. elle va aussi écrire au ministre de la Santé Olivier Véran pour l'alerter sur la situation du GHM, les "changements brutaux" et "sans concertation" dont se plaignent les salariés et les doutes sur la santé financière du repreneur.

FO a appelé les salariés à une grève illimitée à partir de ce lundi pour dénoncer ces pratiques qui ont aussi fait l'objet d'une saisie du tribunal de grande instance pour "délits d'entrave".

Combien cela va-t-il coûter à la métropole ?

"Notre but n'est pas de devenir propriétaire des bâtiments, nous travaillons pour l''après, pour changer de gestionnaire. Notre but, c'est d'entrer au tour de table pour avoir un droit de regard sur le fonctionnement", répète Christophe Ferrari. "Nous allons travailler avec Icade Santé, qui est d'accord, pour une autre forme de gouvernance".

Concrètement, les Domaines ont estimé à 50 millions d'euros les bâtiments. "La Métropole va faire une offre plus basse qui tient compte des 10 millions d'euros de travaux rénovation nécessaire pour leur remise aux normes. La société civile immobilière, propriétaire actuellement, peut accepter l'offre ou décider de ne plus vendre. Si elle refuse, le juge de l'expropriation est saisi pour fixer lui-même le prix dans les 6 mois. A ce moment-là, il y aura une consignation de 7.5 millions d'euros, le temps que l'affaire soit jugée. Si le prix fixé par le juge est plus élevé que notre offre, on peut retirer notre proposition, si le prix est trop bas, c'est le vendeur qui peut refuser de continuer. Donc on n'en est pas à engager des millions pour l'instant", rassure le Président de la Métropole. Préemption et action en justice vont être soumis aux élus communautaires lors de la session du 29 janvier.