Guérande : combats d'hier et d'aujourd'hui pour sauver les marais salants

Le maire de la Baule et ministre à l'époque, Olivier Guichard voulait construire une route à travers les marais salants, et pourquoi pas une marina, des logements etc. Les marais salants sont alors moribonds, une bonne partie est en friche, et certains y voient une manne financière, une aubaine pour développer le tourisme. C'était sans compter avec les débuts de la conscience écologique. Des soixante-huitards vont donner la main aux paludiers pour mener le combat. C'est le Larzac du 44!

Parmi ces étudiants : Charles Perraud, 74 ans. Il va à la fac à Nantes mais travaille à La Baule pour payer ses études et vit dans une commune au coeur des marais. Pendant 6 ans, il va manifester aux côtés des associations à Guérande, mais aussi à Saint-Nazaire, à Nantes ou encore à Noirmoutiers. Entre-temps, il prend une année sabbatique, ramasse le sel et tombe amoureux du métier. "Ca a été un coup de foudre. Je n'ai plus jamais quitter les salines. Ca fait 50 ans aujourd'hui" confie le septuagénaire toujours en activité. La lutte finira quant à elle par porter ses fruits : l'opinion publique bascule, fait virer de bord bon nombre d'élus locaux aux élections de 1975. Le maire de la Baule, seul, manque de financement et son projet tombe à l'eau.

le label bio et la montée des eaux

C'est le début alors de la renaissance pour les marais salants : un centre de formation, une coopérative et une fleur de sel renommée mondialement.

Pour autant, le combat n'est pas finit pour les paludiers. Aujourd'hui, ce n'est pas le tout béton qui les menace mais la montée des eaux ou encore le projet européen de labelliser le sel bio, y compris quand il est industriel et non pas artisanal comme à Guérande. "Nous sommes les héritiers de ces militants des années 70, on ne l'oublie pas, et comme eux, on mènera nos combats jusqu'au bout", glissent Christophe Annaheim, paludier depuis 10 ans et Yann Henry, président du Syndicat des digues.

Les marais salants de Guérande sauvés par des militants dans les années 70 contre les partisans du tout béton © Radio France - Hélène Roussel

"Guérande, un peu de la beauté du monde", documentaire de Sophie Averty, sur France 3 Pays de Loire ce lundi 23h10