Guérande - Sel bio : la députée Sandrine Josso monte au front

"Le sel de Guérande, c’est notre patrimoine, ne pas le protéger, c’est perdre notre richesse". La députée (modem et apparenté) de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, va déposer un texte devant l'Assemblée Nationale pour défendre les paludiers de la façade atlantique. Ces paludiers sont menacés par l'Union Européenne qui veut instaurer un label bio du sel sans faire de distinction entre le sel marin et le sel de mine, entre le sel artisanal et le sel industriel.

Confondre le sel de mine et le sel marin, c'est de l'escroquerie alimentaire. - Sandrine Josso

"Seul le sel naturel de l'Atlantique, dont celui des marais salants de Guérande, a une haute valeur patrimoniale, environnementale et gustative. Confondre le sel de mine avec le sel marin en utilisant le label bio s’apparente à une forme d'escroquerie alimentaire", écrit la députée. Une proposition de résolution sera donc prochainement déposée devant la commission des Affaires économique de l’Assemblée nationale par les députés de la façade atlantique.

Par la suite, une réunion de suivi aura lieu au mois de janvier avec les parlementaires, les paludiers et les élus du territoire pour travailler en totale transparence avec la filière. "Nous devons nous battre, faute de quoi un précédent pourrait être crée, menaçant les autres produits de nos terroirs", conclut Sandrine Josso dans un communiqué.