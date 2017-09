Guérande: une bonne année pour la récolte de sel

Même si la saison s'achève prématurément en raison des caprices de la météo, les paludiers ont le sourire. La saison, démarrée début juin, a été bonne. Pour la coopérative Le Guérandais, la récolte devrait tourner autour de 20 000 tonnes de gros sel.

Dans les marais salants de Guérande, sur plus de 2000 hectares, les paludiers n'ont pas chômé depuis début juin. Quasiment quotidiennement, on pouvait les voir ramasser le gros sel et la fleur de sel à la main à l'aide de leurs outils bien spécifiques. Le soleil et le vent ayant été au rendez-vous, la saison est bonne.. Pour les 200 paludiers de la Coopérative Le Guérandais, la récolte devrait avoisiner les 20 000 tonnes de gros sel, soit une moyenne de deux tonnes par oeillet.

Les paludiers acheminent leur sel à la Coopérative © Radio France - Anne Patinec

En raison de la pluie à répétition ces derniers jours, la saison 2017 est terminée. Avant de s'accorder des vacances, les paludiers acheminent leur production en tracteur dans des entrepôts de stockage. Sur les 300 paludiers que compte le secteur de Guérande, 200 adhèrent à la coopérative. Leur sel est exporté dans 55 pays. Il est présent sur la table de nombreux Chefs.