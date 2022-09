Guéret : 200 personnes dans la rue à l'appel de la CGT et de la FSU

Pouvoir d'achat, hausse des salaires et réforme des retraites, c'est la première journée de mobilisation interprofessionnelle de la rentrée ce jeudi 29 septembre. A Guéret 200 personnes ont manifesté à l'appel de la CGT et de la FSU.

C'est la première journée de mobilisation interprofessionnelle de la rentrée. Les syndicats appellent ce jeudi 29 septembre à manifester partout en France pour réclamer une hausse des salaires et des minimas sociaux, pour défendre le pouvoir d'achat et dire non à la réforme des retraites souhaité par le gouvernement. Ce matin, 200 personnes se sont rassemblées devant la mairie de Guéret à l'appel de la CGT et de la FSU.

Un Smic à 2 000 euros ce n'est pas utopique - Hélène Canet de la CGT

Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, l'intersyndicale réclame l'augmentation du Smic. "Il faut bien se faire plaisir" explique Hélène Canet, la secrétaire générale de l'union locale CGT de La Souterraine. "Comment se faire un petit resto de temps en temps, partir en vacances, profiter de la vie et de ses enfants aujourd'hui avec un SMIC a même pas 1 700 euros" s'interroge-t-elle ? Pour elle, il est absolument nécessaire de revoir même dans un département comme la Creuse où certes les loyers sont moins chers qu'en ville mais où il faut absolument prendre sa voiture pour aller travailler.