Dans cette période cruciale pour de nombreux commerces, la mairie et deux associations de commerçants lancent une campagne pour inciter à acheter dans les magasins de Guéret. Un message d'autant plus important dans le cadre de la crise du coronavirus.

Guéret : deux associations et la mairie lancent une campagne pour soutenir les commerces locaux

Les associations de commerçants et la mairie ont travaillé ensemble sur cette campagne pour promouvoir les boutiques guérétoises.

"Mon commerçant, j'y tiens, je le soutiens !" Voilà le message que vous allez voir apparaître sur 15 panneaux publicitaires dans Guéret dès ce mercredi 16 décembre. La mairie et les associations de commerçants lancent cette campagne de communication pour inciter à consommer dans les magasins de Guéret, avec ce mot clé : #JACHETEAGUERET.

"Il y a un problème de communication parce que les gens, dans leur esprit, Guéret il n'y a rien alors qu'en fait il y a beaucoup de choses" remarque Mickaël Robin, représentant de l'association Guéret Cœur de Ville. "Dans le centre ville il y a une offre quand même pléthorique" assure-t-il. "Si on peut éviter que les Creusois aillent faire leurs courses à Limoges, Clermont ou Montluçon, ça sera déjà très bien."

Les cinq affiches vont tourner sur 15 panneaux publicitaires. Elles seront aussi visibles chez les commerçants qui le souhaitent et sur les réseaux sociaux. © Radio France - Noémie Philippot

Sur les cinq affiches, on voit différentes photos de bijoux, de livres, de vins, de décorations ... toutes prises dans les magasins guérétois. "On n'a pas voulu mettre en affiches les visages des commerçants mais plutôt l'offre de produits qu'il y a localement" détaille Eric Daubechies, président de l'association de commerçants, artisans et libéraux Vingt Trois Milles.

La stratégie est de faire prendre conscience aux consommateurs de la variété de ce qu'on peut trouver dans les enseignes de Guéret. Les deux associations sont formelles : l'offre est là mais reste méconnue du grand public.

Toutes les photos qui illustrent cette campagne ont été prises dans des enseignes de Guéret. © Radio France - Noémie Philippot

Une campagne financée par la mairie

Cette campagne coûte 800 euros. Elle est financée par la mairie pour "faire appel à la solidarité" explique Corinne Tonduff, l'adjointe en charge du cœur de ville, après une année où les commerces ont particulièrement souffert. "On achète local, on prend soin de notre économie locale, surtout en cette période compliquée."

Les affiches seront visibles au moins cinq semaines sur les panneaux publicitaires. La mairie et les deux associations travaillent à son évolution pour mettre en avant les magasins de Guéret toute l'année.