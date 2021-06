Guéret : La Banque de France fait un don de 3 000 euros à l'association Revatec

Un chèque de 3 000 euros pour Revatec ! Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale, la Banque de France soutient des associations qui œuvrent auprès des publics en difficulté. Cette année, elle a décidé d'aider 10 associations de la région Nouvelle-Aquitaine dont Revatec, une plateforme creusoise de remise en valeur des aides techniques.

"Cette somme va permettre de développer nos outils", précise tout sourire Stéphane Charles, le directeur de l'association créée en novembre 2020 et qui veut mettre à disposition des outils, appelés "aides techniques" comme des fauteuils roulants ou encore des lits médicalisés qui coûtent très chers. D'après les chiffres de l'association, quatre Creusois sur 10 n'ont pas les moyens de les financer. "On va développer aussi des outils qui ne sont pas du domaine médical et qui ont un usage concret comme un tapis anti-dérapant pour ne pas que l'assiette glisse sur la table. Des outils qui facilitent le quotidien de chacun. Cette somme va nous permettre donc d'acquérir un stock de ces outils neufs. Cela va permettre de faire des prêts par exemple", précise le directeur de Revatec.

On est un modèle

Cette donation est aussi une fierté pour la Fabrique à Initiaves, un dispositif innovant de création de projets sur le territoire creusois, installée à la Quincaillerie de Guéret et dont Revatec est le premier projet. "C'est l’aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Cela montre que l'on peut coopérer, que l'on a réussi à faire collaborer des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et que cette plateforme est un vrai besoin sur notre territoire", assure Véronique Faurie, la chargée de mission Fabrique à Initiatives. "Moi j'ai toujours cru en ce projet. On montre qu'en Creuse, on sait innover et se réinventer. On est un modèle", ajoute Nadine Nadaud, la présidente de France Active Limousin qui porte le dispositif de la Fabrique à Initiatives depuis près de 3 ans.

Revatec s'installe à Sainte-Feyre en septembre

Ces 3 000 euros vont également être un coup de pouce dans l'aménagement des locaux de Revatec. "On a mis du temps mais on a réussi à trouver un lieu pour installer un showroom et un atelier pour remettre en l'état les outils que l'on va récupérer en déchetterie par exemple. On ouvrira en septembre prochain à Sainte-Feyre", précise Sébastien Charles. Revatec est à la recherche d'un employé pour rejoindre son équipe.