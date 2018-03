Guéret, France

L'annonce, début février, a été brutale pour les trois employées de la boutique. Le magasin Jennyfer, implanté depuis 2003 dans la Grand'Rue, à Guéret (Creuse), fermera ses portes définitivement le 24 mars prochain.

"Après les départs de Cache-Cache et Camaïeu, il y a eu une grosse baisse du chiffre d'affaires" confie l'une des vendeuses. Après neuf ans dans la boutique, l'histoire se terminera pour elle par un licenciement économique et beaucoup d'amertume.

Océane, une autre vendeuse, en CDD, est encore plus radicale : "Je suis déçue. J'ai fait tous mes stages ici et ensuite des remplacements puis le CDD. _Je vais partir à Clermont-Ferrand du coup_. Je pars de Guéret, je ne veux plus rester."

Les jeunes clientes se disent "dégoûtées"

Jennyfer est une marque qui s'adresse plutôt aux adolescentes et les premières clientes de la boutique comme Pia ne cachent pas leur tristesse : "Je suis dégoûtée parce que j'achetais presque tous mes vêtements ici. Il y a des choses dans le style des adolescents à des prix très raisonnables". Chloé et Léa ne disent pas autre chose : "c'était _le seul magasin qui était bien pour les jeunes_. En plus comme il n'y pas grand-chose à Guéret... si on ferme ici..."

Des commerçants inquiets

Chez les voisins, le ton est assez triste aussi. Sylvie, la soeur de la gérante de la bijouterie Laval, installée depuis plus de 50 ans dans la rue se sent : "les derniers des Mohicans" et "ce n'est pas enthousiasmant". "_On se sent abandonné et on vit des grands moments de solitude_. Et je me fiche qu'on me dise que c'est partout comme ça, je m'intéresse à Ma ville".

Le maire promet un nouveau "manager de centre-ville" et des nouvelles boutiques très bientôt

Le maire de Guéret, Michel Vergnier, se dit le premier attristé de voir partir encore un magasin. Cette Grand'rue compte une dizaine de locaux commerciaux vacants pour autant d'occupés. Mais il veut garder espoir car deux boutiques vont bientôt ouvrir :"une boutique de produits locaux et une autre à la place de l'ancien magasin SFR". Il ne veut pas dire ce que sera cette dernière boutique. Par ailleurs, le magasin de jouets Petits d'Homme va déménager de la rue Jules Sandeau et s'installer dans le bas de la rue.

"Cela veut dire que la Grand'Rue intéresse" se réjouit Michel Vergnier qui assure s'occuper personnellement de ce dossier du commerce de centre-ville.

"Nous avons cinq ou six dossiers de candidatures pour le nouveau manager de centre-ville". Ce nouveau manager aura la charge de dialoguer avec les commerçants mais surtout d'aller en chercher des nouveaux. Cette personne devrait être désignée d'ici la fin du mois de mars.