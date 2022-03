Guéret : la braderie d'hiver gâchée par la pluie

La braderie d'hiver s'est tenue ce samedi à Guéret, dans le centre-ville. Mais la pluie s'est malheureusement invitée à la fête une grande partie de la journée. Les commerçants devaient sortir leurs étals devant leurs boutiques et des animations devaient avoir lieu dans la rue. Mais à cause du mauvais temps, la braderie a dû se tenir dans les boutiques mêmes.

"Normalement une braderie, ça draine du monde. Là, ce n'est pas le cas"

Karine était venue exprès dans le centre-ville de Guéret pour profiter des bonnes affaires, mais aussi de l'ambiance. Elle a été un peu déçue. "J'attendais un peu plus d'animation dans la ville. Effectivement, il y a peut-être un peu plus de monde que les autres samedis, mais ce n'est pas non plus une grosse fréquentation. Après la météo n'est pas non plus au rendez-vous", déplore-t-elle. Les rues étaient un peu vides ce samedi. "Normalement, une braderie, ça doit quand même drainer du monde, explique Agnès Grandviergne, qui tient une boutique de lingerie. Là ce n'est pas le cas. Le temps joue beaucoup. Si on avait eu une belle journée, on aurait pu exposer des choses dehors. Mais là, on ne peut rien sortir. Et ça, ça joue beaucoup." Elle a eu des clients toute la journée, mais majoritairement des habitués, qu'elle a elle même invité.

Il n'y avait pas foule dans les rues du centre-ville pour la braderie d'hiver. © Radio France - Juliette Mylle

La braderie ... dans les boutiques

Et pour attirer les clients à l'intérieur, il a fallu les prévenir. "On avait regardé la météo. On savait que ce serait compliqué. Le plan B, c'était la braderie à l'intérieur, explique Sophie, la gérante du magasin Le Préparatoire. Pour essayer justement d'intéresser les gens et de leur faire comprendre que la braderie se plaçait à l'intérieur, on a mis des affiches, on a mis des petits mots sur nos pancartes en disant Venez à l'intérieur. La braderie est là, mais dedans, à l'abri de la pluie."

Dans la boutique Grain de malice, la braderie a aussi dû se déporter à l'intérieur. Mais pour la gérante Muriel Pérucaud, la pluie n'a pas totalement gâché la fête. Elle a tout de même eu pas mal de clients. "C'est vrai qu'on aurait préféré déballer dehors parce que c'est plus sympa. C'est plus convivial. Mais finalement, les clientes sont contentes quand même. Elles fouinent, elles fouillent", se réjouit-elle. Les commerçants attendent donc maintenant la braderie d'été où ils pourront sortir les portants devant leur boutique et donc attirer encore plus de clients.