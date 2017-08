Guéret : la nouvelle zone commerciale prend vie et séduit les creusois

Depuis le 27 juillet, trois enseignes de la nouvelle zone commerciale Pop'A Guéret ont ouvert leurs portes, sur les quinze que comptera ce grand pôle dans quelques mois. Entre effet de curiosité pour certains et impatience pour d'autres, ces boutiques attirent déjà beaucoup de monde.

C'est une ouverture au compte-goutte qui attire les foules. Depuis le 27 juillet et le lever de rideau du discounter Action, deux autres enseignes (Orchestra, qui propose des vêtements pour enfants, et Chausséa, un magasin de chaussures) viennent elles aussi de faire leur grande ouverture, neuf ans après le début du projet "Pop'A Guéret". D'autres sont prévues dans la semaine, notamment Sport 2000, et c'est au total une quinzaine de magasins qui seront à disposition des creusois d'ici septembre. Et s'il ne faut pas encore batailler de longues minutes pour trouver une place, samedi dernier, en matinée, on trouvait déjà beaucoup de voitures stationnées sur le parking de 346 places.

Les guérétois entre effet de curiosité et impatience

"Lors de la toute première heure d'ouverture du magasin, on comptait déjà plus d'une centaine de personnes", se réjouit Anthony Van-Houtte, responsable du Chaussea. Certains clients, comme Alain et Sandrine, sont venus sans réelle conviction. "On voulait voir un peu ce à quoi ça ressemblait, bien qu'il n'y ait pas encore tout d'ouvert, loin de là. On viendra peut-être, de temps en temps, mais on ne cache pas qu'on est un peu déçus par le choix des magasins présents"... D'autres sont bien plus enthousiastes. C'est notamment le cas de Brigitte, 51 ans. "C'est bien pratique, car nous n'avions pas ces enseignes là à Guéret.. ça va nous éviter d'aller jusqu'à Limoges ou Montluçon." "Rien qu'avec Action, on trouve toujours quelque chose dont on a besoin, abonde David. Et puis, le fait d'avoir un grand parking gratuit y joue beaucoup, en ville, cela devient compliqué de stationner sans payer."

Les commerçants du cœur de ville redoutent un impact sur leur activité

Sans surprise, la plupart des commerçants du centre-ville guérétois accueillent la nouvelle avec nettement moins d'entrain. Nathalie Lavigne, responsable du magasin de chaussures Airina, a quelques inquiétudes. "On le sait, la Grande rue est un peu désertique; ce que l'on craint c'est que les clients potentiels fuient notre centre pour aller dans ce genre de zone. Même si les commerces qu'on y trouve n'ont rien à voir avec ceux présents en cœur de ville, en termes de qualité, de contact humain." Conscients de l'état moribond du commerce de centre-ville, d'autres commerçants croient en une bonne cohabitation; espérant que la nouvelle zone commerciale permettra d'attirer de nouveaux clients dans leurs boutiques.