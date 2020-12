Guéret : la piste de Chabrières se refait une beauté pour les mondiaux de VTT

Le VTT creusois veut passer la vitesse supérieure. En prévision des épreuves françaises et mondiales qu doivent s'y tenir en 2021, Creuse Oxygène et Grand Guéret ont commencé les travaux d'homologation de la piste de Chabrières.

« Là par exemple les coureurs vont descendre tous ces gros blocs de pierre, et entre ces 2 sapins ils vont sauter par-dessus la route, donc un tremplin va être mis en place. » Le président de Creuse Oxygène, Alain Menut, se représente déjà l'élite du VTT mondial dévaler les 5 kilomètres de la piste de Chabrières.

Les 6 et 7 mars prochains, le circuit accueillera une épreuve dans le cadre des championnats du monde. Quelques semaines plus tard, les 9 avril, la crème du VTT français est attendue pour une manche de la coupe de France. La piste de Chabrières doit donc être homologuée, pour être conforme aux standards de l'élite des guidons. Le club mise sur 2 mois de travaux, avec une date limite fixée pour l'instant au 15 février.

En attendant, les 150 licenciés de l'école de vélo de Creuse Oxygène testent la piste en conditions réelles chaque samedi. « On retravaille, on teste, le but c'est de sortir le plus beau circuit possible. » Francis Menut est le manager du Team, l'équipe de coureurs professionnels de Creuse Oxygène. Pour lui, voir la piste de Chabrières se transformer, « c'est l'aboutissement de 20 ans de travail. »

La ville de Guéret a également été retenue comme base arrière VTT pour les Jeux Olympiques 2024, prévus à Paris.