Guéret : le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de Carcidiag

Cette fois, s'en est bel et bien fini de Carcidiag ! Le tribunal de commerce de Guéret vient de prononcer la liquidation judiciaire de la start-up guérétoise. Elle était en redressement judiciaire depuis la mi-septembre, mais Vincent Carré son PDG restait confiant. Il pensait trouver un repreneur pour cette entreprise innovante. Carcidiag a crée un kit pour repérer les cellules responsables des cancers . Mais la crise du covid a mis sa trésorerie à sec. Les kits n'ont jamais été commercialisés. Aucun repreneur n'est venu à la rescousse. Et le tribunal vient de mettre un point final à l'histoire.

ⓘ Publicité

Des salariés soulagés

Les six salariés de Cardiciag se sont prononcés majoritairement pour la fermeture de l'entreprise. Depuis deux mois l'activité de la start-up est au point mort. "On ne peut plus démarrer ou continuer une quelconque activité explique Sabrina Blondy, la représentante des salariés. Les produits sont périmés, et il n'y a plus d'argent pour en recommander. Il arrive un moment où venir simplement pour faire acte de présence, c'est très compliqué".

loading