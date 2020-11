Guéret : le week-end de la dernière chance pour les fleuristes

Ce dimanche c'est la Toussaint, et demain lundi 2 novembre la fête des morts. C'est pendant cette période qu'on fleurit traditionnellement les stèles dans les cimetières avec du chrysanthème. Mais cette année c'est très compliqué. Reportage sur le marché de Guéret.

A la veille de la Toussaint, des dizaines de chrysanthèmes étaient étalées sur le marché de la place Bonnyaud, à Guéret. Mais très peu de clients étaient au rendez-vous. « Ça y est, les gens sont confinés, ils ne sortent plus. Ou alors les achats ont été faits avant. » Bertrand Denormandie est venu de l'Indre pour vendre sa marchandise. « Ils ont anticipé, donc là c'est même pas le quart de ce qu'on fait d'habitude. » Même si le fleuriste le concède, ça aurait pu être pire.

Le dernier gros coup avant de passer l'hiver

Ce dimanche matin, les fleuristes sont autorisés par dérogation à ouvrir leurs étals. Avant de se trouver confinés comme de nombreux commerces considérés comme non-essentiels. Pour les marchands de fleurs c'est donc le week-end de la dernière chance. Quentin Lamy essaye lui aussi d'écouler son stock sur le marché. « C'était notre dernier week-end pour la vente, après on ne revient sur les marchés qu'en mars pour les Rameaux. » Lui n'est pas seulement vendeur, il est avant tout producteur. Et des fleurs, il n'y en a pas tout au long de l'année. Le week-end de la Toussaint, ça aurait du être son « dernier gros coup pour nous permettre de passer l'hiver. »

En mars dernier, l'annonce du confinement s'était faite quelques jours avant la fête chrétienne des Rameaux. Quentin Lamy avait du, comme la plupart des fleuristes, jeter tous ses cinéraires, qui fleurissent d'ordinaire les tombes au printemps. Ce dimanche de Toussaint, les marchands de fleurs espèrent donc limiter la casse, et écouler le plus de chrysanthèmes possible, pour pouvoir continuer leur activité après ce week-end à oublier.