Guéret : les artisans creusois soulagés par l'ouverture des boutiques éphémères pour Noël

C'est un grand soulagement pour les artisans creusois : les boutiques éphémères peuvent ouvrir à Guéret pour les fêtes de fin d'année. Suite à l'annulation de nombreux marchés de Noël à cause de l'épidémie de coronavirus, elles sont d'autant plus importantes pour le chiffre d'affaires.

"On a eu chaud !" s'exclame Géraldine, artisane en couture, "et on est tous très contents d'être là !" Avec les autres membres du collectif "Arts croisés en Marche", elle assure des permanences dans la boutique éphémère installée rue Maurice Rollinat à Guéret. Les vingt exposants ont tout installé très vite après les annonces d'Emmanuel Macron autorisant l'ouverture des commerces non essentiels. Elle a donc ouvert samedi 28 novembre, avec une semaine de retard pour sa dixième édition.

"Ca fait du bien de retrouver et d'être dans une boutique, de reprendre un peu un cours pas normal mais presque" renchérit Marc Dubreuil, coutelier installé à Azat-Châtenet au sud de Guéret. Avec l'annulation des salons et de nombreux marchés de Noël cette année, la boutique éphémère a encore plus d'importance que d'habitude. "Pour beaucoup de gens qui sont présents dans la boutique qui faisaient des marchés qui ont été supprimés et qui n'auront pas le temps d'être remis en place, c'est une perte de chiffre d'affaires assez importante." Et Géraldine d'ajouter : "On mise tous encore plus cette année sur cette boutique !"

Les clients seront-ils au rendez-vous ?

Pour l'instant, les clients se font un peu attendre. Ils n'étaient pas forcément encore au courant de l'ouverture, comme Catherine. Elle habite juste à côté et pour elle c'est une bonne surprise. "Je les défends plutôt que les grandes surfaces ! Il y a des belles choses, des beaux bijoux ... il y a de tout, c'est sympa !" C'est vrai qu'entre les bijoux, les vêtements, les décorations, les couteaux, l'alimentation ... il y en a pour tous les goûts à un peu tous les prix.

Malgré cet enthousiasme exprimé aussi sur les réseaux sociaux, l'incertitude sur la fréquentation préoccupe Géraldine. "C'est l'épée de Damoclès !" estime la couturière, même si elle reste optimiste. "Je mise aussi sur le fait que les gens seront contents encore plus que d'habitude de nous trouver cette année, parce qu'il y a une solidarité qui est vraiment chouette globalement."

Quinze personnes maximum dans la boutique

Quinze personnes maximum peuvent entrer en même temps dans la boutique, protocole sanitaire oblige. Il y a aussi un sens de circulation, du gel hydroalcoolique à l'entrée et le port du masque est obligatoire. Les artisans vous accueillent tous les jours de 10H à 19H et le samedi dès 9H au moins jusqu'au 24 décembre au soir, selon la demande et l'évolution des règlles liées à la crise sanitaire.

Une autre boutique éphémère ouvre ses portes ce mardi 1er décembre. Elle est installée au 36 Grand Rue et permet aux sept artisans de l'association "Le Grand Atelier" de vendre leur travail. Ils vous attendent tous les jours de 10H à 18H30 jusqu'au 30 décembre. Quatre personnes peuvent entrer en même temps dans la boutique.