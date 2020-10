Guéret : les commerçants essaient de booster l'économie avec un grand tirage au sort

Si vous faites vos achats à Guéret, entre le 19 et le 31 octobre, vous pourrez peut-être gagner des chèques-cadeaux. L'association 23 000, qui regroupe une soixantaine de commerçants a lancé la "quinzaine commerciale" : un grand tirage au sort pour inciter à consommer dans les boutiques Guérétoises.

Les commerçants de Guéret ont lancé une opération inédite pour booster l'activité du centre-ville, cet automne. Du 19 et le 31 octobre l'association 23 000, organise en effet la "quinzaine commerciale". Les clients des commerces partenaires vont pouvoir participer à un grand tirage au sort, pour tenter de gagner jusqu'à 150 euros de chèque-cadeau.

Comment se déroule le jeu?

Pour participer à ce jeu, vous devez avoir fait vos achats dans un commerce partenaire. Le commerçant vous remettra une enveloppe, à l'intérieur de laquelle vous pourrez glisser vos tickets de caisse, vos notes de restaurant ou encore les factures du garagiste (à condition qu'il soit partenaire de l'opération).

D'ici le 31 octobre, date du tirage au sort, vous devrez avoir déposé votre enveloppe dans l'une des urnes dispatchées chez les commerçants partenaires. A l'issue du tirage au sort, sept gagnants seront désignés. Ils obtiendront des chèques-cadeaux de 50 à 150 euros à gagner.

Ces sommes seront à dépenser dans les commerces participants à l'opération. Attention, il y a quand même une petite subtilité pour ce jeu. Si vous êtes tiré au sort, mais que vos tickets de caisse à l'intérieur sont seulement d'un montant de 30 euros, on ne vous remboursera que 30 euros. Mieux vaut donc cumuler les tickets si vous voulez augmenter vos chances de remporter un gros chèque.

Une opération pour booster l'activité du centre-ville

Cette opération a pour but de "relancer l'économie et donner envie aux gens de consommer en cette période compliquée", indique Nathalie Lavigne, la gérante des boutiques Airina et Ma jolie boutique, dans le centre de Guéret.

La commerçante s'estime plutôt chanceuse malgré la crise sanitaire : " Depuis le déconfinement les clients sont présents. On a eu beaucoup de tourisme cet été. Les chiffres sont bons : sur ma jolie boutique par exemple, on enregistre 10 à 20% de plus que l'an dernier", indique Nathalie Lavigne. Elle résume : "Je ne rattraperai pas la totalité de ce qui a été perdu pendant le confinement, mais ça aurait pu être pire".

A quelques mètres de là, Agnès Grandviergne, la gérante de la mercerie/lingerie Agnès nuance un peu : "le volume de commerce se fait comme avant, mais avec beaucoup moins de clients. On passe des journées avec seulement 4 ou 5 clients. Mais les chiffres sont là car ceux qui se déplacent font des achats plus importants".