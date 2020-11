Guéret : les magasins de jouets dans les starting-blocks pour rattraper leur saison

« Pas de panique ! » Nelly Bouillet est ravie de rouvrir ce matin, et elle tient à rassurer ses clients, « on a encore des stocks. » Dans son magasin du centre-ville de Guéret, Nelly peut accueillir 4 personnes grand maximum. Elle a donc prévenu ses clients, pour éviter une affluence monstre devant sa boutique. Mais Nelly n'est pas dupe, le samedi il n'y a pas école, et de nombreuses familles viendront voir son magasin.

Reprise attendue de la vente dans les magasins, et arrêt pour Nelly et son équipe de la vente à emporter. « On est une petite équipe, et c'était beaucoup de travail, donc non on arrête le click and collect. »

Un peu plus loin, dans la zone commerciale de l'avenue de l'Europe, le magasin King Jouet maintient les 2 options : vente dans le magasin, pour une jauge de « 80 clients, » et maintient de la vente à emporter pour celles et ceux qui le souhaitent. Le directeur du magasin, Christophe Colassea est « prêt » pour cette réouverture et « confiant » pour la fin de la saison.