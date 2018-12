Guéret : les manifestations de fin d'année vont coûter 142 000 euros à la mairie

Guéret, France

"Il y a beaucoup de travail", admet Michel Vergnier, maire de Guéret. À quelques jours de la fin de cette année 2018, le bilan financier de la ville est assez désolant : 142 000 euros de dépenses imprévues viennent perturber les comptes de fin d'année.

Manifestations, rassemblements et dégradations

Des comptes qui ont dû être faits, et refaits au cours du mois de décembre, car plusieurs événements ont causé des dégâts à Guéret. Les actions des gilets jaunes sur les ronds-points Pompidou et de l'Europe, d'abord : "Il va falloir 66 000 euros pour tout remettre en état", expose Michel Vergnier, qui précise : "Ça inclut les plantations, mais aussi la réparation du système d'arrosage" qui a été abîmé par le stationnement de véhicules depuis plusieurs semaines.

Autre gros dossier : la manifestation des agriculteurs du 10 décembre. Initiée place Bonnyaud, elle a dégénéré et causé divers dégâts dans le centre-ville et sur plusieurs autres giratoires, comme les ronds-points de l'Arfeuillère et Cacahuète.

A #Guéret c'est maintenant le rond point des coopérateurs qui est bloqué. Manif #Agriculteurs se poursuit #Creusepic.twitter.com/Rr6DNFAxcg — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 10, 2018

Coût total de cette manifestation : 42 000 euros. "Il y a eu un certains nombre de choses cassées, volontairement ou non", tempère l'élu, qui rappelle ne pas s'opposer aux manifestations dans l'idée. "Et puis, quand on rappelle des agents de nettoyage à 23h, pour remettre la ville en état, c'est un coût supplémentaire."

Enfin, dernière mauvaise surprise de la mairie en cette fin d'année : la dégradation de 11 parcmètres sur 13 dans la commune, au début du mois de décembre. "Certains étaient neufs", rappelle le maire. Ce sont 34 000 euros de plus qu'il va falloir trouver pour les remplacer, courant 2019.

"Normalement, on met chaque année 50 000 euros de côté. (...) Là, on ne va pas pouvoir."

Ces 142 000 euros de dépenses accidentelles mettent du plomb dans l'aile au budget 2019, voté ce mardi 18 décembre. "Normalement, on met chaque année 50 000 euros de côté pour les imprévus", glisse Michel Vergnier. "Là, pour 2019, on ne va pas pouvoir. Je vais demander aux services de grignoter un peu."

Pas de hausse d'impôts en 2019

Comment, alors, renflouer les caisses de la ville pour l'an prochain ? "On ne va pas toucher aux impôts", anticipe le maire. C'est donc la municipalité qui va devoir se serrer la ceinture, et trouver les économies là où elle le peut. "Au lieu de mettre 200 000 euros sur l'éclairage public, il faudra mettre 170 000", soupire Michel Vergnier. "Et si on a besoin d'acheter plusieurs véhicules, il faudra n'en acheter qu'un seul ..." De quoi le décourager légèrement : "Très franchement, on arrive au bout de nos capacités."