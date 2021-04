Guéret : on ne pourra plus se garer en haut de la place Bonnyaud de façon définitive

C'était une promesse de campagne de Marie-Françoise Fournier. A Guéret, la mairie fait d'une pierre deux coups. Dès la réouverture des terrasses (le Président de la république parle de la mi-mai), une trentaine de places de parking sera supprimée de façon définitive sur le haut de la place Bonnyaud (entre la fontaine et les conteneurs à poubelles).

"Il faut faire des choix"

Cette partie de la place sera aménagée dans les prochains jours. Comme l'année dernière, les terrasses des restaurants autour de la place pourront s'y installer. Mais cette fois-ci l'aménagement perdurera après l'été, de façon définitive, ce qui va sacrifier des places pour se garer. "C'est une trentaine de places qui, tous les étés, ont été consacrées à autre chose sans que ça pose vraiment de problème" assure Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret. "A un moment donné, il faut faire des choix et pouvoir sacrifier ce petit bout de la place Bonnyaud, et je pense pas que ce soit un sacrifice énorme."

Marie-Françoise Fournier, maire de Guéret Copier

Travaux d'aménagement début juin

L'idée est de végétaliser cette partie de la place, en enlevant du goudron et y mettant de la verdure. Du mobilier en bois sera installé de façon permanente. "Des tables basses, des chaises et des manges-debout, des pergolas, fauteuils. Et même une scène qui pourra accueillir des concerts ou des spectacles" explique Corinne Tonduf, adjointe au Coeur de ville. "On a décidé de faire quelque chose de plus joli et de plus pérenne" ajoute la maire de Guéret. Les travaux commenceront début juin. Ils dureront quinze jours. Mais les restaurants pourront quand même y rester car "les travaux vont se faire autour des terrasses." L'occupation de l'espace sera par ailleurs gratuit pour les restaurateurs, au moins jusqu'au 31 décembre.

Marie-Françoise Fournier, maire de Guéret Copier

Cette gratuité se limitera pas aux restaurateurs qui installeront leur terrasse sur le haut de la place Bonnyaud. Elle sera aussi accordée au bar de la Poste qui bénéficiera d'une portion de rue, et aux autres cafetiers. Idem pour les commerçants qui pourront sortir un étal sur l'espace public à titre gracieux.