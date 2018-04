Après des départs en cascade, la Grand Rue de Guéret commence doucement à revivre. Trois nouveaux magasins font leur apparition. Une boutique pour enfants et une autre de vêtements à bas prix ont ouvert ces dernières semaines. Et ce mardi, c'est un commerce de produits locaux qui est inauguré.

Guéret, France

Peut-être le début de la fameuse redynamisation du centre-ville tant voulue par la mairie de Guéret ! Trois nouvelles boutiques sont apparues dans la Grand Rue. Enfin une bonne nouvelle, après de très nombreux départs, notamment celui de Jennyfer.

Une boutique de vêtements et un magasin d'artisanat local

La boutique pour enfants "Petits d'Homme" a déménagé de la rue Jules Sandeau pour s'installer dans le bas de la Grand Rue. Ensuite, il y a dix jours, le samedi 24 mars, un magasin de vêtements pour femmes à bas prix, "Mado et les autres Outlet", a ouvert ses portes, à la place de l'ancienne boutique SFR.

Il y a beaucoup de clients, et pas mal de ventes, je suis très contente" - Emilie, gérante de la boutique "Mado et les autres Outlet"

Ce nouveau commerce fonctionne déjà plutôt bien. "Les gens viennent, ils sont contents de revoir des magasins dans la Grand Rue, souligne Emilie, le gérante. Même moi, je ne venais plus avant."

Ce mardi, c'est "Label Creuse", un magasin de produits locaux tenu par des artisans qui est inauguré. "Il y aura des bijoux, des créations en origami, de la laine feutrée, des créatrices de textile et aussi un tourneur sur bois, explique Jean-François, un bijoutier qui fait partie des neuf artisans à ouvrir la boutique.

Aucune aide de la mairie de Guéret

Plusieurs producteurs creusois s'étaient déjà installés à Noël en haut de la Grand Rue, dans des boutiques éphémères, et ça leur a donné des idées. "Ça marchait bien et on pense qu'il y a une clientèle à l'année, martèle Cécile, compagne de Jean-François et bijoutière également. On est dans la Creuse, Guéret c'est la préfecture, on a notre place dans le centre-ville".

Le centre-ville ne demande qu'à revivre ! - Cécile, créatrice de bijou

Mais pour investir les lieux, les artisans n'ont eu aucun soutien financier de la mairie. "Il y a des effets d'annonce mais on ne pense pas qu'il y ait vraiment de budget pour ça, déplore le couple. Il ne faut pas s'attendre à une aide financière."

Et bien, peut-être que dans les prochaines années, cela sera le cas. Guéret a été retenue pour le plan de revitalisation des centres-villes lancé par le gouvernement. Il consacre une enveloppe de cinq milliards d'euros à ce dispositif. La mairie de Guéret doit maintenant présenter des projets concrets.