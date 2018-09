Emmanuel Macron va "reconnaître" jeudi "la responsabilité de l'Etat dans la disparition" du mathématicien communiste militant de l'indépendance de l'Algérie Maurice Audin, torturé par l'armée française et disparu en 1957, a annoncé le député LREM Cédric Villani sur France Inter.

Il s'agit de la première reconnaissance officielle de la torture lors de la guerre d'Algérie. "Tout à l'heure, Emmanuel Macron va reconnaître la responsabilité de l'Etat" dans la disparition de Maurice Audin en juin 1957, torturé par l'armée française et disparu sans laisser de traces, a annoncé ce jeudi sur France Inter le député LREM et mathématicien Cédric Villani, qui porte ce combat "depuis des années".

Corps jamais retrouvé

Le chef de l'Etat va se rendre jeudi midi au domicile de la veuve de Maurice Audin, a-t-il précisé en saluant un "moment historique". "Il va reconnaître que la vérité est que Maurice Audin faisait partie de tous ceux qui ont été victimes d'un système", a ajouté le mathématicien, proche de la famille de Maurice Audin, arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger.

Il était membre du parti communiste et militant anticolonialiste. Il a été arrêté et torturé par des parachutistes français. Son corps n'a jamais été retrouvé.

"La version que la famille Audin recevra systématiquement pendant des années, c'est que Maurice Audin s'est évadé et qu'il a disparu sans laisser de traces. Et quand on y repense, avec le recul, ce serait simplement risible si ce n'était pas aussi tragique", a poursuivi Cédric Villani.

Le député LREM a par ailleurs affirmé avoir eu Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, au téléphone : "Pierre m'a dit : 'Je ne vois pas ce que j'aurais pu demander de plus à un président'. 61 ans que la famille attend cela", a conclu Cédric Villani.