Guerre du camembert : une affaire de goût (mais pas seulement)

Connaissez-vous la différence entre le "camembert de Normandie" et celui "fabriqué en Normandie" ? Le 1er est une AOP au cahier des charges très strict, le 2d est une appellation créée par les industriels qui sème la confusion. Pour les défenseurs de la tradition, il faut clarifier les choses.

"Imaginons qu'un vin qui vient du Chili, d'Afrique du Sud ou d'ailleurs soit embouteillé à Bordeaux, est-ce qu'il aura droit à l'appellation contrôlée ? Non et c'est la même chose pour le camembert de Normandie" image le chef Michel Bruneau pour qui l'enjeu est de taille. Il faut dire que les entreprises artisanales qui défendent l'AOP (moins de 5% du marché) ont tendance à mettre la clé sous la porte ces dernières années et que le cahier des charges va encore se resserrer à partir de mai prochain.

Seule l'AOP certifie que le fromage a été fabriqué avec du lait de Normandie

Pour le président du Conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont qui vient d'écrire au ministre de l'Agriculture, il faut "faire respecter strictement le label AOP instituée en 1992." Seule cette Appellation d'Origine Protégée "certifie qu'il s'agit d'un fromage normand élaboré avec du lait provenant de Normandie, c'est-à-dire des vaches élevées et nourries sur des pâturages de la région normand." L'élu qui n'hésite pas à parler de "supercherie mercantile."

Une pression exercée par les industriels pour ne pas appliquer la loi

Pour Patrick Mercier, président du syndicat interprofessionnel du camembert de Normandie, "on voit bien la pression économique exercée par des lobbys extraordinairement puissants, c'est tout simplement pour ça que l'administration n'a pas fait son travail jusqu'alors." Entendez par là que la loi n'a pas été appliquée jusqu'à alors. C'est pourtant essentiel pour aider le consommateur à y voir plus clair et donner un coup de pouce à une filière qui fait partie du patrimoine normand.