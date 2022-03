Guerre en Ukraine : "On est vraiment dans l'incertitude", dit le président de la Fédération du BTP de la Somme

"On risque d'avoir des augmentations de prix importantes." La guerre en Ukraine, qui fait s'envoler les coûts des matières premières, inquiète les entreprises de la Somme. Invité de France Bleu Picardie ce 15 mars, le président de la Fédération du bâtiment 80, Nicolas Blangy, explique que le conflit entraîne une "incertitude". "Le cours des matières premières est très volatil, donc on attend qu'une tendance de moyen terme se dégage."

Cette augmentation des prix des matières premières, "ça fait maintenant deux ans que ça dure", rappelle le chef d'entreprise samarien, à cause de la reprise économique après la pandémie de Covid-19, avec "à nouveau des hausses qui sont annoncées pour début avril". Sur le millier d'entreprises au sein de la Fédération du BTP de la Somme, "toutes sont touchées, malgré une période post-Covid assez dynamique pour le bâtiment. Les gens ont eu envie d'améliorer leur habitat, après avoir vécu confinés, donc on a des carnets de commandes qui sont plutôt pleins."

Un retour espéré du chômage partiel

Aujourd'hui, "l'inquiétude, c'est que ces carnets de commandes sont assez anciens, et qu'avec le décalage, certaines entreprises vont devoir augmenter les prix de travaux qui ont déjà été signés. Est-ce que les particuliers et les entreprises vont suivre? C'est une vraie question", s'interroge Nicolas Blangy, qui ajoute "qu'à terme, il peut y avoir un risque pour l'emploi. Certaines lignes, chaînes de montage du bâtiment sont à l'arrêt à cause du cours du gaz notamment, qui a explosé. Si une entreprise n'a pas de matériaux, elle va avoir du mal à les poser et donc on est un peu bloqué".

Nicolas Blangy attend donc "que le chômage partiel soit à nouveau mis en place" pour aider les entreprises du BTP. Le Premier ministre Jean Castex doit en effet présenter un "plan de résilience" pour pallier les conséquences de la guerre en Ukraine ce mercredi.