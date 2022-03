Guerre en Ukraine : 44 Ukrainiens dont 23 mineurs accueillis dans les Hautes-Pyrénées

Après près de trois semaines de conflit en Ukraine, plus de 3 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays en guerre. Dans les Hautes-Pyrénées, 44 personnes ont été accueillies et sont prises en charge dans le cadre d’un hébergement par des particuliers.

Dans les Hautes-Pyrénées, 44 Ukrainiens ont été accueillis et sont prises en charge dans le cadre d’un hébergement par des particuliers. 12 enfants ukrainiens sont scolarisés dans les Hautes-Pyrénées (1 en primaire, 9 en collège, 2 en lycée). La préfecture, les mairies et les associations se préparent à accueillir de nouvelles familles et ont mis en place un dispositif d’accueil dédié aux réfugiés ukrainiens.

Un guichet dédié aux Ukrainiens en préfecture

Depuis lundi, un guichet unique de premier accueil des réfugiés ukrainiens est ouvert en préfecture à Tarbes, tous les lundis, mercredis, vendredis de 9h00 à 12h00. Un guichet tenu par des agents de la préfecture et des travailleurs sociaux de l’UDAF 65, qui a été désignée comme structure d’appui dans l’accompagnement des ukrainiens arrivant dans le département.

Ce guichet unique a pour mission : de recenser et identifier les réfugiés ukrainiens et, le cas échéant, de leur délivrer les autorisations de séjour nécessaires, de recueillir des informations sur la famille, ses besoins d’accompagnement et difficultés, d’orienter vers un hébergement, d’accompagner les réfugiés ukrainiens afin d’ouvrir leurs droits sociaux (CPAM, CAF...).

Depuis sa mise en place, lundi, 44 réfugiés ukrainiens dont 23 mineurs se sont présentés au guichet. 21 autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux personnes adultes et 3 orientations vers des solutions d’hébergement ont été effectuées concernant 13 personnes. La préfecture précise également "qu'un travail est en cours avec les hôteliers lourdais pour mettre en place une capacité d'accueil supplémentaire."