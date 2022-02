Guerre en Ukraine : Airbus devra faire sans le titane Russe

La guerre entre l’Ukraine et la Russie va évidemment peser sur différents secteurs économique. L’aéronautique a finalement assez peu de lien avec les Russes. Le seul vrai point de difficulté sera pour Airbus et ses sous-traitants l’approvisionnement en titane.

Airbus, Safran et toute la filière aéronautique se relève à peine de la crise du covid. Mais depuis la déclaration de guerre de la Russie à l’Ukraine, le secteur va donc devoir à nouveau se réorganiser. Airbus a très vite communiqué en expliquant suivre "la situation de près avec nos partenaires, clients et fournisseurs. Il est évidemment préoccupant de voir la situation sécuritaire se détériorer aussi rapidement en Europe. Il est prématuré de commenter en détail l'impact des sanctions sur notre industrie." dit le géant aéronautique. Airbus qui évidemment se pliera à toutes les sanctions et nouvelles règles qui seront mis en place par l’Europe. "Nous nous conformerons à toutes les sanctions et lois applicables une fois qu'elles seront en vigueur. "

50% du titane est Russe

Mais le problème, c’est vraiment le titane. L'Union Européenne importe chaque année environ 70.000 tonnes de titane, dont les deux tiers à destination de l'industrie aéronautique et spatiale. Et la Russie est la première source d'approvisionnement en titane de l'aéronautique mondiale via VSMPO-Avisma. Le géant russe détient 25 à 30 % du marché mondial. En gros, dans le secteur aéronautique, 50% du titane est est importé en Russie. Le géant russe est même le premier fournisseur d'Airbus comme de Safran, avec des accords à long terme renouvelés ces dernières années.

Mais Airbus assure que ce problème a été pris en compte. "Les risques géopolitiques sont intégrés dans nos politiques d'approvisionnement en titane. Nous sommes donc protégés à court/moyen terme" promet le groupe. Interrogé lors des résultats annuels de son groupe sur son exposition à la guerre entre le Russe et l’Ukraine, Olivier Andriès, directeur général de Safran, confirme que le sujet principal est le titane.

Stocks jusqu'à l'automne

Alors Safran a anticipé des les premières tensions avec la Russie explique Olivier Andriès : "depuis le début de l'année, compte tenu de la situation, nous avons pris la décision d'augmenter nos stocks de titane. Nous avons racheté des stocks existants, notamment en Allemagne chez des distributeurs." Il affirme ainsi disposer de suffisamment de stocks jusqu'à l'automne. Et le directeur général de Safran veut aussi sécuriser son approvisionnement à plus long terme : "Dans les semaines qui viennent, nous allons accélérer les sources alternatives."

Le rachat du groupe Aubert et Duval la semaine passée, et notamment de la fonderie de Pamiers (Ariège) est une manière de sécuriser l’approvisionnement en Titane.