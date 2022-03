Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir du "plan de résilience" présenté par Jean Castex

Lors de son allocution télévisée du 2 mars dernier, le chef de l'État Emmanuel Macron avait annoncé un "plan de résilience" pour faire face aux conséquences économiques de l'invasion russe en Ukraine débutée le 24 février. Cette guerre entraîne notamment une explosion des prix du gaz, des carburants ou des matières premières. Une situation qui pèse sur le portefeuille des Français mais aussi sur la trésorerie des professionnels comme les transporteurs, les agriculteurs ou les pêcheurs. Ce "plan de résilience économique et sociale" a été présenté ce mercredi après-midi par la Premier ministre Jean Castex. Voici les principales mesures prises par le gouvernement.

"L'Etat sera au rendez vous" a assuré Jean Castex avant d'annoncer les principales mesures du plan de résilience, un plan de résilience "au sens de résistance et de protection au sens de plus d'autonomie et plus de souveraineté" a t-il poursuivi. Ce plan a été "construit dans un cadre de cohérence et de solidarité européenne. C'est un plan efficace à court terme pour faire face aux conséquences immédiates de la crise mais qui doit aussi nous permettre de tirer les conséquences de cette crise". Selon le Premier ministre, "cette crise vient frapper des filières déjà fortement touchées comme l'industrie, l'agriculture la pêche et les transports".

"Protéger les ménages"

"L'Etat a déjà engagé 20 milliards d'euros pour faire face à la hausse des prix de l'énergie" a expliqué d'abord Jean Castex rappelant la mise en place de l'indemnité inflation ou encore la revalorisation de l'indemnité kilométrique. "Pour autant, la hausse des prix du baril nécessitait que nous allions plus loin" a t-il poursuivi. Il a ainsi confirmé la remise de 15 centimes d'euros par litre à la pompe à essence. Cette remise de 15 centimes d'euros sera d'ailleurs élargie au gaz naturel et au GPL, a annoncé Jean Castex. Cette remise devrait d'ailleurs être revalorisée : "Total a donné un accord de principe pour aller au-delà de l'effort de l'État" a-t-il ajouté.

Des aides pour les entreprises

Concernant les entreprises, trois dispositifs déjà connus vont être renforcés. Le plafond du prêt garanti par l'Etat (PGE), mis en place pendant la crise sanitaire est relevé, jusqu'à 35% du chiffre d'affaires contre 25% aujourd'hui, l'accès au report de charges fiscales et sociales sera facilité et le recours à l'activité partiel sera prolongé de douze mois pour les accords déjà signés. Une aide bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent "au moins 3% de leur chiffre d'affaires, et qui pourraient faire des pertes sur 2022", et permettra "la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques", a détaillé Jean Castex

De plus, une aide financière exceptionnelle de 35 centimes par litre de gasoil va être instaurée pour les pêcheurs. Le Premier ministre assure vouloir maintenir "des activités de pêche qui contribuent à notre souveraineté alimentaire".

Le gouvernement promet un soutien aux agriculteurs avec une aide pour les éleveurs qui doivent faire face à une hausse du coût de l'animal. Cette aide qui durera pendant quatre mois doit permettre de compenser les pertes. Une enveloppe de 400 millions d'euros sera débloquée. Un acompte de 25% du remboursement de la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sera également versé sur les trésoreries des exploitants agricoles.

Les transporteurs sont aussi concernés. Le remboursement de la TICPE ne se fera plus trimestriellement mais mensuellement.